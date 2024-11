Dal 30 agosto al 1 settembre, il panorama mozzafiato del Parco Archeologico di Sibari si trasformerà in un palcoscenico d'eccezione per il prestigioso evento Vinitaly and the City. Per la prima volta, la kermesse enologica esce dai confini di Verona e approda in Calabria, offrendo ai visitatori un'esperienza unica tra storia, cultura e gusto. L'evento rappresenta un'opportunità unica per immergersi nella cultura vinicola, arricchita dalla suggestiva cornice del parco, dove storia, tradizione e gusto si fonderanno in un'esperienza memorabile.

Un viaggio nel tempo e nel gusto grazie alla collaborazione tra Regione Calabria, Veronafiere Spa e i Parchi Archeologici di Crotone e Sibari, l'Arsac (Azienda regionale per lo sviluppo dell'Agricoltura calabrese) ha organizzato un evento che promette di incantare gli appassionati di vino.

L’assessore Gianluca Gallo non nasconde la soddisfazione: «Si svolgerà qui il Vinitaly in the City, per la prima volta al di fuori da Verona e dai confini del Veneto, in Calabria laddove tutto è cominciato presso questo meraviglioso parco archeologico, dove ci sono le antiche rovine della Sibari leggendaria, la Sibari del lusso, la Sibari del buon vivere – continua Gallo - laddove probabilmente gli antichi sibariti, circa 3000 anni fa, consumavano il vino che veniva prodotto sulle colline della terra di Enotria e che riuscivano a trasportare attraverso gli enodotti e laddove tutto è incominciato. Noi vogliamo - aggiunge l’assessore - ricominciare la storia, una viticoltura calabrese che in questi anni è cresciuta tantissimo in termini di qualità».

Una Calabria che deve presentarsi con l'abito migliore

L’assessore Gallo aggiunge, inoltre: «Una Calabria che deve essere protagonista, una Calabria che deve presentarsi con l'abito migliore, e una Calabria che può e deve dimostrare come queste manifestazioni siano alla portata della Calabria e dei calabresi. In tanti - aggiunge - stanno lavorando con questo caldo mese di agosto, per fare in modo che la manifestazione si svolga al meglio e sono convinto che tutto andrà bene, ma sono soprattutto convinto che la Calabria ancora una volta sarà terra straordinaria di grande attrattività e di grande curiosità».

Navette gratuite obbligatorie per accedere all’area dell’evento, ecco come

Per agevolare la partecipazione, sono state attivate diverse navette gratuite con partenza da: Ex InSud, Centro commerciale "I Portali", Marina di Sibari, Laghi di Sibari.

L'auto è bandita all'interno del parco archeologico, per garantire un'esperienza più rilassante e immersiva. Per accedere all'evento è necessario acquistare un carnet che dà diritto a diverse degustazioni:

Carnet da 20 euro: acquistabile online sul sito ufficiale di Vinitaly and the City, comprende 4 degustazioni di vino e 1 di prodotti gastronomici.

Carnet da 20 euro: acquistabile in loco, alle casse del parco, con le stesse modalità del precedente.

Carnet da 10 euro: acquistabile in loco, comprende 2 degustazioni di prodotti gastronomici.

L'ingresso è invece gratuito per i bambini sotto i 10 anni accompagnati e per le persone con disabilità. Per i ragazzi tra gli 11 e i 18 anni, il costo è di 10 euro con 2 degustazioni food.

L'evento si svolgerà nelle serate del 30, 31 agosto e 1° settembre dalle 18,30 alle 24. Le navette saranno attive dalle 18,00 con una frequenza di 15 minuti. Un'occasione unica per scoprire le eccellenze enogastronomiche calabresi. Parcheggi: saranno messi a disposizione dei visitatori diversi parcheggi situati vicino al Parco Archeologico. Le aree saranno segnalate e il personale di servizio sarà presente per aiutare i visitatori a trovare il parcheggio più vicino disponibile.

L'accesso all'evento sarà gestito attraverso ingressi specifici, con la possibilità di prenotare i biglietti in anticipo per evitare code. Il personale all'ingresso sarà disponibile per fornire informazioni aggiuntive e orientare i partecipanti. I partecipanti avranno la possibilità di acquistare carnet speciali che includono una serie di degustazioni di vini e prodotti tipici locali. I carnet saranno disponibili presso i punti informativi all'interno del Parco e presso le biglietterie, permettendo così un'esperienza enogastronomica completa.