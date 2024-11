Venerdì l'ultimo spettacolo di Quadrato in Scena al Castello ducale di Corigliano

La XXIV programmazione socio cultura estiva di Corigliano continua a registrare un successo di presenze ad ogni evento. Gremito il Quadrato Compagna che ha ospitato la rassegna “Quadrato in scena”, invase le piazze di tutto il territorio che hanno fatto da cornice a diverse iniziative, ingressi record al Castello.

Arte, cultura, teatro, spettacolo, musica ed enogastronomia sono stati i protagonisti di questa estate 2016. C'è attesa per gli eventi ancora in programma.

Esprime soddisfazione l'assessore alla cultura Tommaso Mingrone per la riuscita dello spettacolo teatrale “1861 la brutale verità” dell'associazione “Resurrezione meridionale g.t. Carma” di Reggio Calabria e per la grande partecipazione registrata in occasione della presentazione del libro “Percorsi del sud”, rivisitazione in versi della questione Meridionale dall'Unità d'Italia ad oggi di Maria Giovanna Rizzo.

«Apprendere attraverso spettacoli di musica e letture di brani, un importante periodo storico del nostro Paese, come il Risorgimento e l'Unità d'Italia, è – afferma Mingrone – uno stimolo di riflessione per la comunità».

Numerosi anche i cittadini e turisti che hanno partecipato allo spettacolo letterario tra scrittori e musica durante il quale è stato presentato al pubblico “La felicità dell'attesa” dello scrittore Carmine Abate.

A coinvolgere ed emozionare la platea di Piazzetta Portofino sono state le musiche di Cataldo Perri e Lo Squintetto.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Ad ospitare il recital di musica classica con Giosuè DE VINCENTI previsto per oggi, ancora una volta il Castello Ducale.

Il 26 agosto due gli eventi in programma: Alle 17 Decasummer con take away Liggieri.

Alle 20.30 Quadrato in scena ad esibirsi sarà la compagnia “I canaglioni” di Cassano Jonio con “Il primo amore non si scorda mai”, una commedia in due atti di Alfredo Perciaccante e Francesco Marino.

27 agosto, alle 19 sarà la Festa della montagna a Piana Caruso, promossa dall'associazione Azzurra.