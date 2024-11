In occasione del centenario della fine della grande guerra, l'amministrazione comunale di Zumpano ha coinvolto gli alunni dell'istituto comprensivo in un progetto di studio degli aspetti storici e sociologici del conflitto mondiale, con laboratori e approfondimenti. Sensibilizzare i ragazzi sui drammatici eventi del ventesimo secolo è anche un modo per consentire la formazione di una coscienza civile di cui oggi si avverte assoluto bisogno, come sottolineato anche dal sindaco Maria Lucente, ideatrice dell'iniziativa

I lavori svolti hanno riguardato anche la ricerca delle proprie radici, con la ricostruzione dell’albero genealogico dei ragazzi partecipanti, ma anche l’analisi di documenti ed oggetti dell’epoca. Gli stessi alunni hanno poi spiegato ai visitatori il contenuto dei propri lavori