Sei round distribuiti tra Lonato, Cremona e Franciacorta hanno messo alla prova la giovane promessa calabrese. In pista sfidanti provenienti da ogni parte del mondo

Ferdinando Torchia, promettente pilota di soli 9 anni originario di Lamezia Terme, ha conquistato la vetta del Campionato Iame Series Racing Formula Italy - Categoria Under 10, al termine di una stagione intensa e combattuta.

Il percorso verso la vittoria non è stato semplice: sei round distribuiti tra Lonato, Cremona e Franciacorta, tracciati noti per il loro alto livello competitivo, hanno messo alla prova il giovane lametino. In pista ha affrontato piloti provenienti da ogni parte del mondo, ma la sua lucidità e spirito di sacrificio lo hanno portato dritto sul gradino più alto del podio, coronando un sogno.

Ogni vittoria ha una storia dietro, e quella di Ferdinando, iniziata all’età di tre anni, racconta di dedizione, di chilometri macinati in pista, di sveglie all’alba, di weekend lontano da casa e tanto lavoro di squadra.

Il successo di Ferdinando è anche il frutto di un ambiente che ha sempre creduto nelle sue capacità, supportandolo con passione. Fondamentale in questo percorso è stato l’appoggio del Team Tellone Motorsport e del coach driver Manuel Scognamiglio che hanno creduto in lui fin dal primo giorno. Una squadra che per Ferdinando è diventata una seconda famiglia, pronta a guidarlo, sostenerlo e accompagnarlo nel suo cammino verso il successo.

La vittoria nel Campionato Iame Series Racing Formula Italy rappresenta un riconoscimento importante, reso ancora più straordinario dalla giovane età del pilota calabrese, che dimostra come il talento, se coltivato con impegno e sacrificio, possa davvero portare lontano.

Questa vittoria è motivo di orgoglio per Lamezia Terme e per tutta la Calabria, che oggi applaude un giovane campione.