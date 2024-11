Dedicate agli over 50, il trofeo della 24esima edizione è stato vinto da una squadra proveniente da Lecce

Si sono concluse a Marinella di Cutro, le Olimpiadi organizzate dall'Associazione 50&Più.



Al secondo posto la squadra di Venezia, terza invece quella di Belluno. Nella classifica assoluti donne ha trionfato la bellunese Maria Teresa Bianchi di 53 anni, mentre per gli uomini Domenico Avogadro di 64 anni proveniente da Lodi. Come riferito dall’ansa, a livello regionale, sui gradini più alti del podio si sono posizionati Veneto, Puglia e Lombardia.

Tra gli atleti che hanno partecipato per la prima volta alle Olimpiadi di 50&Più, merita una menzione speciale Pierina Tumiatti di 94 anni, di Rosignano (Livorno) che ha vinto la medaglia d'oro per la gara di ciclismo a cronometro. A premiarla Francesco Moser, il quale ha dichiato : «Quello che mi è rimasto più impresso di questa Olimpiade è stato questa splendida signora che all'età di 94 anni va in bicicletta e fa le gare. È fantastico».