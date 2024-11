«Se il Sambiase sale in serie D, vado a piedi fino al santuario di San Francesco a Paola». Questa la promessa che Giovanni Armenia, acceso tifoso giallorosso, ha fatto al santo patrono della circoscrizione comunale di Lamezia Terme e della Calabria. L'undici aprile scorso, il campionato d'Eccellenza riprendeva dopo diversi mesi di stop a causa del Covid, proprio in quella occasione il sambiasino ha fatto questo voto. Domenica scorsa il Sambiase ha vinto la finale play off in trasferta contro il Sersale approdando dopo otto anni in Serie D.

Giovanni e due suoi amici, i fratelli Vittorio e Pasquale Rubino, anche loro supporter sambiasini, hanno mantenuto la promessa. Ieri si sono dati appuntamento, alle prime ore del mattino, davanti la chiesa di San Francesco di Sambiase e hanno intrapreso il pellegrinaggio. La passione calcistica supera ogni ostacolo. Percorrere 60 km, con una temperatura percepita di 40° C, sulla statale 18 non è certo impresa facile.

«È stata dura affrontare con questo caldo questa fantastica impresa – racconta in un post su facebook Giovanni –, in alcuni momenti pensavamo di non farcela ma la voglia di arrivare alla vetta era tanta, soprattutto per la devozione che noi e il nostro paese abbiamo per San Francesco. Oggi abbiamo scritto un altro pezzo di storia e siamo fieri D tutto ciò!»