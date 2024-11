Il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ha chiesto ufficialmente alla Uefa di far disputare la finale di Champions League tra Manchester City e Chelsea allo stadio “Granillo”. La richiesta è stata inoltrata al presidente del massimo organismo europeo del calcio Aleksander Ceferin.

Giocare la finale a Reggio Calabria secondo il primo cittadino «fornirebbe un forte messaggio culturale per l’Europa e per il mondo intero. Reggio è una città con una storia di duemila anni e una posizione unica nel cuore del Mediterraneo, incrocio di culture e popoli. Lo stadio Oreste Granillo, 15esimo in Italia per capienza, con 26.343 posti, è stato recentemente sottoposto a restyling e soddisfa tutti i requisiti per lo svolgimento di partite internazionali ed è pronto ad ospitare eventi importanti come la finale di Champions League».

«Spero – ha concluso Falcomatà – che accetterete la mia proposta, la Uefa è sempre la benvenuta a Reggio Calabria, città dell’ospitalità e dell’amicizia tra i popoli». La sede per la finale della Coppa dei Campioni, prevista inizialmente allo stadio “Ataturk” di Istanbul, non è stata ancora individuata dalla Uefa.