La manifestazione si svolgerà nel centro storico della città silana. La sindaca Succurro: «Un’occasione imperdibile per far conoscere il nostro borgo e il nostro territorio a un pubblico internazionale»

San Giovanni in Fiore sarà protagonista della tappa, martedì 25 marzo prossimo, della XX edizione del Mediterranean Open Championships Orienteering - “MOC Tour 2025”.

Un nutrito numero atleti provenienti dai paesi del Nord Europa si sfideranno in occasione del Moc Tour dedicato alla Calabria, nel suggestivo centro storico di San Giovanni in Fiore.

Un’opportunità unica per promuovere la città e incentivare il turismo sportivo, valorizzando al contempo il nostro territorio e il suo patrimonio storico e naturale.

«Questo evento conferma la capacità della città di San Giovanni in Fiore di ospitare grandi eventi internazionali e di valorizzare il nostro patrimonio storico e naturale. Un’occasione imperdibile per far conoscere il nostro borgo ed il nostro territorio ad un pubblico internazionale», ha dichiarato la sindaca Rosaria Succurro.

«Siamo onorati di ospitare il Moc Tour 2025» – ha aggiunto la sindaca, sottolineando che «si tratta di un evento che non solo promuove lo sport, ma anche il nostro territorio. L'orienteering è una disciplina che unisce la passione per la natura e la competizione, e siamo certi che i partecipanti apprezzeranno la bellezza dei nostri paesaggi e la ricchezza della nostra cultura. Questo evento rappresenta un'importante opportunità per valorizzare San Giovanni in Fiore e attrarre turisti, contribuendo allo sviluppo del nostro comune. Il nostro obiettivo è fare della nostra città un punto di riferimento per il turismo sportivo ed agonistico anche per lo sport dell’orienteering, perché proprio a San Giovanni in Fiore, nel lontano 29 giugno del 1979 si è svolta la prima gara d’orientamento, organizzata dal grande Vladimir Pacl, sceso in Calabria dal Trentino per promuovere lo sci nordico e in quella occasione realizzò la prima mappa, in bianco e nero, dove un gruppo di amici sangiovannesi provarono questa disciplina ancora sconosciuta».

A distanza di molti anni quel seme dell’orienteering, lasciato da Vladimir Pacl, qui sulla Sila, sta dando i suoi frutti. Oggi San Giovanni in Fiore è sede della delegazione regionale della Fiso ed il professor Bernardo Madia delegato regionale sta promuovendo questo sport su tutto il territorio provinciale e regionale. Grazie anche alla bellezza dei luoghi e alla presenza di boschi molto interessanti a livello tecnico/agonistico e promozionale.

All’evento sono stati coinvolti gli studenti delle scuole cittadine che praticano questo sport, per dare loro l’opportunità di confrontarsi con atleti di grande valore tecnico.

La manifestazione si svolgerà nel centro storico, con in apertura i saluti istituzionali della sindaca Succurro e subito dopo la partenza della gara con arrivo in zona Abbazia. A fine gara, premiazioni con i prodotti del Gal Sila e pranzo all'istituto alberghiero. Nel pomeriggio è prevista una visita a Lorica, Parco della Sila e infine un passaggio a Carlomagno per vedere la mappa del bosco.