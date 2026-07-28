Il Catanzaro apre ufficialmente la campagna abbonamenti 2026-2027, ma lo fa in un contesto del tutto particolare. I lavori di riqualificazione dello stadio "Nicola Ceravolo", destinati a trasformare profondamente l'impianto, impongono infatti una gestione straordinaria della vendita delle tessere stagionali. La società giallorossa ha così deciso di procedere per fasi, partendo esclusivamente dal settore Distinti, oggi l'unica porzione dello stadio sulla quale esistono certezze in termini di disponibilità.

A presentare modalità, tempi e prospettive è stato il direttore generale Nicola Bignotti, protagonista della conferenza stampa convocata nella sede del club.

«Presentiamo oggi la fase uno della campagna abbonamenti – ha spiegato – esclusivamente dedicata al settore Distinti. Quest'anno, per necessità che tutti conoscete, saremo obbligati a sviluppare la campagna in diverse fasi».

La conferenza è stata aperta dalla proiezione dello spot ufficiale della campagna, accompagnato dalla colonna sonora concessa gratuitamente dall'artista Eman. Un video che racconta il forte legame tra la città, la squadra e la tifoseria, filo conduttore scelto dalla società per accompagnare l'intera stagione.

«Lo spot ha un messaggio molto chiaro – ha sottolineato Bignotti – e identifica in maniera forte il rapporto tra tifosi, città e US Catanzaro».

Le date della campagna: prelazione dal 28 luglio, vendita libera dal 10 agosto

La prima fase scatterà il 28 luglio con la prelazione riservata esclusivamente agli abbonati del settore Distinti della scorsa stagione, che potranno confermare il proprio posto fino all'8 agosto. Dal 10 al 22 agosto sarà invece aperta la vendita libera per tutti i nuovi sottoscrittori.

Confermate anche le agevolazioni dedicate alle famiglie attraverso la tariffa Family, che garantirà condizioni economiche vantaggiose e un omaggio offerto dallo sponsor Caffè Guglielmo. Rimane inoltre attiva la possibilità di rateizzare l'abbonamento tramite il finanziamento con Deutsche Bank.

Tribuna e Curva ancora escluse: la vendita ripartirà solo quando saranno disponibili

La vera novità di quest'anno riguarda però gli altri settori dello stadio. Tribuna e Curva, infatti, non rientrano nella prima fase della campagna.

«La campagna verrà riaperta per questi settori soltanto quando avremo la certezza che saranno disponibili al cento per cento. Il prezzo dell'abbonamento sarà riproporzionato in base alle partite che resteranno da disputare».

Per la Tribuna l'obiettivo resta quello di renderla fruibile già dalla prima gara casalinga di campionato, seppur inizialmente senza la nuova copertura. Più complessa, invece, la situazione della Curva Ovest, interessata da un intervento strutturale molto più profondo.

«Ci saranno disagi, chiediamo ai tifosi di accompagnarci in questo percorso»

Bignotti non ha nascosto le difficoltà che accompagneranno le prime settimane della stagione.

«Siamo consapevoli che sarà una stagione tribolata e che i nostri tifosi dovranno convivere con alcuni disservizi. Passiamo le giornate cercando di limitarli il più possibile. È inevitabile che qualche problema ci sarà, ma il risultato finale sarà uno stadio più bello, più confortevole e più funzionale».

Un messaggio rivolto direttamente alla tifoseria, chiamata ancora una volta a sostenere la squadra anche in una fase di inevitabile transizione.

Il nodo Ceravolo: lavori, Coppa Italia e prima giornata

Uno dei temi principali della conferenza ha riguardato naturalmente lo stato di avanzamento dei lavori sul "Ceravolo". Bignotti ha ribadito che la società segue quotidianamente l'evoluzione del cantiere, pur non essendo il soggetto incaricato del coordinamento degli interventi.

«Noi non coordiniamo i lavori. Ci interfacciamo continuamente con il Comune, ma il cronoprogramma compete all'amministrazione e alle imprese incaricate».

Proprio nella mattinata della conferenza si è svolta una riunione tecnica dedicata all'organizzazione della gara di Coppa Italia – in programma il giorno di Ferragosto), primo banco di prova per il nuovo assetto dello stadio.

«Abbiamo lavorato per coordinare al meglio la messa in sicurezza dell'impianto in vista della partita di Coppa. A oggi ci viene confermato che i lavori stanno rispettando i tempi comunicati dall'amministrazione comunale».

La società punta infatti a disputare regolarmente al Ceravolo sia l'impegno di Coppa Italia sia la prima gara interna di campionato, seppur con alcune limitazioni dovute al cantiere ancora aperto.

La nuova Curva da quasi 4.800 posti

Tra gli interventi più significativi figura quello relativo alla Curva Ovest, destinata ad aumentare sensibilmente la propria capienza.

«La nuova curva passerà da 3.200 a 4.780 posti. È un incremento importante che renderà lo stadio ancora più accogliente per i nostri tifosi».

Bignotti ha però invitato alla prudenza sui tempi di consegna.

«Le ristrutturazioni possono sempre riservare imprevisti. La nostra speranza è che il cronoprogramma venga rispettato, ma dobbiamo essere consapevoli che possono emergere criticità non prevedibili».

Curva Est e settore ospiti, decisioni affidate agli organi di sicurezza

Restano invece da definire le modalità di utilizzo della Curva Est nelle prime giornate di campionato.

La società ha spiegato che ogni scelta dipenderà dalle valutazioni di Prefettura e Questura, oltre che dalla consistenza numerica delle tifoserie ospiti.

«Oggi non posso dare certezze. Se mi chiedete se per la prima partita di campionato la Curva Est sarà disponibile ai tifosi del Catanzaro, direi 70% no e 30% sì».

Qualora la Curva Est dovesse continuare a essere destinata al settore ospiti, l'ipotesi attualmente allo studio è quella di collocare temporaneamente i tifosi giallorossi nella Tribuna Est, soluzione che dovrà però essere validata dagli organi competenti.

Arriva il CRM: comunicazione diretta con gli abbonati

Tra le novità della stagione c'è anche il nuovo sistema di Customer Relationship Management.

Attraverso una piattaforma dedicata, il Catanzaro potrà comunicare direttamente con ogni singolo tifoso, inviando informazioni su abbonamenti, tessera del tifoso, rinnovi, variazioni organizzative e iniziative del club.

«È uno strumento che ci permetterà di essere ancora più vicini ai nostri sostenitori, instaurando un rapporto diretto e immediato».

Il servizio sarà operativo già dalle prossime ore e accompagnerà tutta la stagione sportiva.

Una stagione di sacrifici, guardando al futuro

Il messaggio lanciato dal direttore generale Bignotti è chiaro: i prossimi mesi richiederanno pazienza, capacità di adattamento e collaborazione da parte di tutti. La convivenza con il cantiere comporterà inevitabilmente qualche disagio, ma l'obiettivo finale è consegnare al Catanzaro e alla città un "Ceravolo" profondamente rinnovato, più moderno, più capiente e all'altezza delle ambizioni del club.

La campagna abbonamenti parte dunque in una veste inedita, ma con la convinzione che, terminata la fase dei lavori, i tifosi potranno finalmente tornare a vivere uno stadio completamente rinnovato, destinato a rappresentare un ulteriore tassello nella crescita della società giallorossa.