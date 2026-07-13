«Abbiamo appreso da qualche ora la nascita della denominata "Associazione Comprensorio Locri 1909", circostanza che ha generato dubbi e richieste di chiarimento da parte di numerosi cittadini, tifosi e appassionati, tanti in queste ore ci hanno chiesto se eravamo anche noi dentro questo Comprensorio.

Per questo riteniamo doveroso precisare alcuni aspetti.

L'AC Locri 1907 è una società autonoma, distinta e completamente indipendente da qualsiasi altra realtà sportiva. Il nostro progetto era già esistente prima della nascita della cosiddetta "Comprensorio Locri 1909" e non esiste né è mai esistita alcuna fusione, incorporazione o unione societaria tra Locri e altre associazioni sportive, abbiamo solo fatto (come già comunicato) uno scambio titoli FIGC con il Taurianova come prevedono le norme federali.

Questo gruppo definito “Comprensorio” rappresenta esclusivamente una scelta autonoma di altri soggetti, nata dall'iniziativa di alcuni cittadini locresi che hanno deciso di intraprendere un percorso insieme alla società Ardore.

Abbiamo sentito il dovere di intervenire perché stanno circolando informazioni inesatte che rischiano soltanto di creare confusione tra i tifosi e di destabilizzare l'armonia di un progetto che la nostra società porta avanti con serietà e continuità.

Noi continuiamo il nostro percorso con idee chiare e obiettivi concreti: da tre anni sviluppiamo il calcio femminile (con buoni risultati) e da un anno il calcio maschile (mantenendo fede a quanto promesso), investendo nei giovani, nelle famiglie e nel territorio, con una programmazione seria e sostenibile.

Dopo l'importante lavoro svolto nelle stagioni precedenti, il progetto Locri Next Gen ha naturalmente lasciato il testimone all'AC Locri 1907, identità che oggi riunisce sotto un unico stemma il calcio maschile e quello femminile della città.

Quando, quest’anno, abbiamo deciso di intraprendere questo cammino in Promozione una delle prime scelte è stata quella del nome.

Abbiamo scelto AC Locri 1907, e non 1909, non perché non conoscessimo il valore di quella data, ma proprio perché abbiamo sempre avuto rispetto della storia del calcio locrese e non abbiamo mai voluto appropriarci di un'identità appartenente ad altri percorsi sportivi.

La nostra scelta nasce da una scoperta storica di grande valore, frutto delle ricerche dell'Avv. Rosario Scarfò, che hanno riportato alla luce documenti ufficiali attestanti la nascita della Fortitudo Locrese nel 1907, riconosciuta come la prima società calcistica calabrese e capostipite della tradizione calcistica della nostra città.

Da qui è nata la decisione di legare il nostro progetto all'anno 1907, valorizzando una pagina autentica della storia di Locri, anche qui c’è stata un po' di confusione, per cui si chiede fiducia per codesta attività intrapresa in quanto tutto ha sempre un filo logico e concreto, siamo sempre AC Locri.

Abbiamo mantenuto il nome Locri perché siamo una società nata con l'obiettivo di dare continuità al calcio cittadino, rappresentare la nostra comunità e portarne in alto il nome con serietà, passione e programmazione.

Nei momenti più difficili vissuti dal calcio locrese non siamo rimasti a guardare. Abbiamo costruito un progetto concreto, investendo sui giovani del territorio e offrendo a tanti ragazzi e ragazze la possibilità di continuare a praticare il calcio indossando con orgoglio i colori della propria città.

Per questo riteniamo importante ribadire la nostra posizione: l'AC Locri è autonoma e gioca per la Città di Locri.

Al “comprensorio” rivolgiamo comunque un sincero augurio di buon lavoro, nel rispetto reciproco dei ruoli e dei percorsi di ciascuno.

Noi continueremo a percorrere la strada che abbiamo scelto: quella del lavoro quotidiano, della programmazione cercando di realizzare una squadra all’altezza e di valorizzare la Città dentro e fuori dal campo, lo sviluppo dei giovani, mantenendo sempre trasparenza, oculatezza di gestione e rispetto della storia.

Il nostro nome è stato scelto per coerenza con la nostra identità, il futuro si vedrà.

Per noi rappresentare Locri è una responsabilità, magari possiamo fare valutazioni sbagliate, possiamo fare scelte impopolari, come tutti coloro che si mettono in gioco, ma sempre in buona fede, siamo sempre aperti al dialogo ed al confronto proattivo per costruire together una Locri migliore.

Noi siamo Locri. Sempre». Così in una nota l’AC Locri.