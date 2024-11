Le ultime in vista del match fra i siciliani e gli amaranto: Parodi rientra fra i convocati, ancora out Rosseti. Le possibili scelte di Trocini

Acireale-Reggina sarà la seconda trasferta consecutiva per la squadra di Bruno Trocini. Gli amaranto domani fronteggeranno l'Acireale nel recupero della seconda giornata del girone I della serie D. Un'occasione per continuare la risalita in classifica, cercando la quarta vittoria di fila dopo quelle contro Portici, Licata e Gioiese.

Di seguito tutte le info del match: orario, sede della sfida, convocati, probabili formazioni e designazione arbitrale.

Orario Acireale-Reggina

La sfida fra Acireale e LFA Reggio Calabria si giocherà alle ore 15:00 di mercoledì 18 ottobre e sarà valida per il recupero della seconda giornata del girone I di Serie D.

Dove si gioca Acireale-Reggina

La sfida fra Acireale e LFA Reggio Calabria si giocherà allo stadio Tupparello di Acireale, impianto casalingo della formazione granata.

Convocati

Nella LFA Reggio Calabria rientra Parodi ma non ancora Lorenzo Rosseti. Fuori anche Fecit, ce la fa Kremenovic. Prima chiamata per il rientrante Simonetta, ufficializzato in giornata dal club dello Stretto.

I convocati della LFA Reggio Calabria: Martinez, Velcea, Aquino, Cham, Dervishi, Girasole, Kremenovic, Ingegneri, Martiner, Parodi, Zanchi, Barillà, Bright, Mungo, Ponzo, Salandria, Simonetta, Zucco, Bianco, Coppola, Marras, Perri, Provazza.

Probabili formazioni

Trocini dovrebbe riproporre fra i titolari Coppola e Salandria, inizialmente in panchina contro la Gioiese. Non dovrebbero giocare dall'inizio Kremenovic e Parodi, recuperati ma non al meglio: dietro potrebbe essere adattato Devishi. A centrocampo dubbio per lo slot da over: Barillà o Mungo.

ACIREALE (3-5-2): Zizzania; Sirimarco, Maltese, Germinio; Galletta , Corigliano, La Vigna, Milo, Vaccaro; Montaperto, Cicirello. Allenatore: De Sanzo.

LFA REGGIO CALABRIA (3-4-2-1): Martinez; Dervishi, Ingegneri, Zanchi; Mungo, Salandria, Zucco, Cham; Marras, Bianco, Coppola. Allenatore: Trocini.

Arbitro Acireale-Reggina

L'arbitro della sfida sarà Antonio Liotta di Castellammare di Stabia (Napoli), coadiuvato dagli assistenti Pone e Cammarota, entrambi di Nola.