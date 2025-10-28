Grande successo ha suscitato il primo "Trofeo Pugilistico Città di Africo", organizzato dall'Accademia dello Stretto di Fedele & Natoli che vede come suo presidente Angelo Trimboli. L'evento ha visto il patrocinio della Pro Loco e anche dell'amministrazione comunale di Africo guidata dal sindaco Domenico Modaffari, quest'ultimo da sempre vicino allo sport come slancio collettivo.

Le sfide

Grande successo di pubblico dunque per tale appuntamento sportivo, ma è stato anche un modo per far conoscere una disciplina che sta prendendo sempre più piede ma che non è ancora pienamente decollata. Andando sul ring, come si suol dire, la Calabria ha dominato la Puglia vincendo 7-1, con ei vittorie su sei per il team calabro-siculo. I protagonisti calabresi sono stati Manuel Milano, che ha vinto tutte le riprese contro Samuele Del Gaudio; Gabriele Malerba, che ha superato Jacopo Greco ai punti sfruttando il suo allungo; Andrea Zungri, che ha perso la prima ripresa ma ha vinto le successive contro Francesco Pio Boccasini; Nicholas Sciacqua, 13 anni (esordiente agonistico) che ha dominato Andrea Virgulto; Francesco Natoli, che ha mostrato grandi miglioramenti vincendo ai punti contro un avversario di alto livello; Francesco Tyson Ciccone, che ha vinto il match clou con un potente gancio sinistro e si prepara alla fase finale dei campionati italiani Elite a Trieste. Il match equilibrato tra Danilo Kononenko e Riccardo Lacca si è invece concluso con un pareggio, portando così l'unico punto alla Puglia. Il presidente Trimboli ha espresso molta soddisfazione per il lavoro svolto dai giovani atleti e dai tecnici Giuseppe Fedele, Alfredo Natoli e Giovanni Tomasello. Ancora una volta, però, il primo cittadino africese dimostra quanto lo sport possa essere una valvola di sfogo e di occupazione per i giovani e non solo.