Il conferimento, su iniziativa del presidente del consiglio regionale della Calabria Filippo Mancuso, per l’eccezionale risultato ottenuto da Gullo nella motonautica offshore. A bordo dello scafo Tommy One, ha infatti stabilito il record mondiale sulla tratta Napoli-Capri

Il Consiglio Regionale della Calabria, su iniziativa del Presidente Filippo Mancuso, ha conferito un prestigioso riconoscimento al pilota sportivo Claudio Gullo, originario di Lamezia Terme, per il risultato eccezionale ottenuto nella motonautica offshore.

Gullo, a bordo dello scafo Tommy One, insieme ai colleghi Maurizio Schepici e Fulvio De Simone, ha stabilito il record mondiale sulla tratta Napoli-Capri con un tempo di 12 minuti e 24 secondi, superando un primato che resisteva dal 2016.

Il presidente Mancuso ha espresso il proprio apprezzamento, sottolineando l’importanza di valorizzare eccellenze come quella di Claudio Gullo, capaci di portare lustro alla Calabria. Dello stesso avviso è Mimmo Gianturco, consigliere comunale della Città di Lamezia Terme e promotore dell’iniziativa, che ha dichiarato: «Atleti come Claudio Gullo sono un esempio concreto di come la Calabria possa esprimere eccellenze in ogni campo. È fondamentale che le istituzioni riconoscano i meriti di chi porta in alto il nome della nostra terra».

Claudio Gullo, visibilmente emozionato, ha commentato: «Ricevere questo riconoscimento è per me un grande onore. Rappresentare la Calabria a livello mondiale è motivo di immenso orgoglio. Ringrazio il presidente Mancuso, il Consiglio Regionale e il consigliere comunale di Lamezia Terme Mimmo Gianturco per aver creduto in me. Un grazie speciale va a Pippo e Nuccio Caffo per il loro supporto, a tutti i team con cui ho collaborato e, in particolare, al Team Tommy Racing, che mi ha permesso di realizzare il sogno di partecipare a questo record mondiale. Insieme ai miei compagni di avventura, Maurizio Schepici e Fulvio De Simone, abbiamo dimostrato che con impegno e determinazione i sogni possono diventare realtà».