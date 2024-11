A Reggio Calabria ricordata la figura dell'indimenticato ex presidente della Reggina nei saloni di palazzo

E’ stato il primo a portare il grande calcio in riva allo Stretto. Oreste Granillo è “IL” presidente amaranto per eccellenza. Un uomo capace di firmare cambiali pur di scrivere la storia. Quello che ha fatto alla fine degli anni novanta con la conquista della storica promozione tra i cadetti dopo anni di buio pesto. Un uomo indimenticato ed indimenticabile per la Reggo sportiva ma non solo.

A distanza di 20 anni dalla sua scomparsa è stato ricordato in maniera istituzionale nel primo premio “Oreste Granillo, ideato dal giornalista Maurizio Insardà. La kermesse, coordinata da Italo Cucci e condotta dalla giornalista Mediaset, Marica Giannini, ha visto la presenza di tanti protagonisti di quel momento storico: dal tecnico Carlo Regalia al difensore Giancarlo D’Astoli. Dai fratelli Giuseppe e Michele Sorace all’attaccante Giuseppe Santonico. E poi Giovanni Toschi, Arturo Campagna, Teodoro Paleologo ed il campione del mondo Franco Causio. A tutti il riconoscimento amaranto nel ricordo di Granillo. Premio speciale allo storico direttore dirigente amaranto Franco Iacopino ed al vicepresidente Uefa, Michele Uva.