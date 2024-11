La competizione si svolgerà dal 24 al 31 agosto in Croazia. Tra le azzurre anche Cristina Malluzzo e Federica Morrone della Cosenza Pallanuoto. La società: «Un'opportunità fantastica per dimostrare il loro talento sul palcoscenico internazionale»

La nazionale under 19 femminile è in partenza per Zagabria, in Croazia, dove dal 24 al 31 agosto prenderà parte agli Europei di categoria. Sono diciassette le squadre partecipanti suddivise in base all'ultima edizione e alle qualificazioni. Le prime otto squadre sono entrate nella Divisione 1 e le altre nove squadre nella Divisione 2. Entrambe le divisioni sono state raggruppate in due gironi da quattro squadre.

Il gruppo dell'Italia

L'Italia è nel gruppo B con Paesi Bassi, Israele e Spagna. Le azzurre esordiranno domenica 25 agosto alle 12.00 contro Israele. Poi il 26 agosto alle 16.00 contro i Paesi Bassi e il 27 agosto alle 10.30 contro la Spagna. Le prime due squadre di ogni girone della Divisione 1 passano direttamente ai quarti di finale, mentre le altre due squadre di ogni girone giocano contro una delle prime due squadre di ogni girone della Divisione 2 in un turno di play-off. A partire dai quarti di finale in poi, il normale sistema a eliminazione diretta.

Le convocate

Quindici le giocatrici convocate dal tecnico responsabile Maurizio Mirarchi: Lavinia Papi, Olimpia Sesena (SIS Roma), Emma De March (Pallanuoto Trieste), Ludovica Celona (L'Ekipe Orizzonte), Beatrice Cassarà ed Emma Bacelle (Plebiscito Padova), Cristina Malluzzo e Federica Morrone (Cosenza Pallanuoto), Vittoria Ravenna ed Eleonora Bianco (US L. Locatelli), Cecilia Grasso (Rapallo Pallanuoto), Paola Di Maria e Bianca Maria Rosta (Bogliasco 1951), Gaia Bovo e Julia Usanza (AN Brescia). Completano lo staff gli assistenti tecnici Manuel Bombelli e Marco Manzetti, la fisioterapista Michela Beni e il medico Pietro Jansiti.

Il messaggio dell'AQA - Cosenza

«In bocca al lupo a Cristina Malluzzo e Federica Morrone! La Nazionale Under 19 femminile italiana vola a Zagabria per rappresentare il paese negli Europei di categoria. Un'opportunità fantastica per dimostrare il loro talento sul palcoscenico internazionale. Tutti noi facciamo il tifo per la Nazionale e per le nostre ragazze». Si legge in un messaggio che la società di pallanuoto cosentina ha diffuso sui social.