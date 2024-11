È tutto pronto a Cosenza per i campionati regionali 2019 della Federazione Italiana Danza Sportiva, in programma al Palasport Ferraro da domani e fino a domenica 28 aprile. Una manifestazione che – come sottolineato dalla Presidente del Comitato Regionale della FIDS Calabria, Anna Caparrotta – vedrà impegnati atleti di tutte le età alle prese con le diverse discipline sportive: dalle danze standard al latino americano, dal liscio unificato al ballo da sala, dalle danze accademiche e coreografiche fino alla Street e Pop dance e alle danze caraibiche.

Un riconoscimento per Cosenza

«La decisione del Comitato Regionale della federazione Italiana Danza Sportiva di scegliere Cosenza come sede dei campionati regionali – hanno sottolineato gli assessori alla Comunicazione Rosaria Succurro e allo Sport Carmine Vizza – si inquadra nel ruolo trainante della nostra città per tutta la Regione, atteso il suo ruolo di città europea dello sport per il 2020. Un riconoscimento questo – hanno affermato, inoltre, gli assessori Succurro e Vizza nella loro dichiarazione congiunta – che premia il lavoro svolto dall’Amministrazione guidata dal Sindaco Mario Occhiuto per lo sviluppo dello sport anche come fattore rilevante di integrazione sociale. Ai vertici del Comitato regionale della FIDS non è passato inosservato quanto il Comune di Cosenza ha fatto anche nella direzione di riqualificare l’impiantistica sportiva. Siamo pronti pertanto ad accogliere con entusiasmo tutti gli atleti che da giovedì 25 aprile a domenica 28 aprile gareggeranno nella nostra città. E che vincano i migliori!».

Titoli in palio

Il clou della manifestazione è atteso per sabato 27 e domenica 28 aprile, quando saranno proclamati i vincitori delle discipline relative alla danza artistica, ma verrà assegnato anche il Trofeo Coni.