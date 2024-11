L’allenatore rossoblù alla vigilia del primo turno degli spareggi è certo che in Basilicata arriverà, da parte dei suoi, la prestazione necessaria per andare avanti. Ecco il quadro completo delle pretendenti alla quarta promozione in serie B

Definitivamente archiviata la regular season di Lega Pro con il rigetto del ricorso del Taranto che ha dovuto mantenere i 4 punti di penalizzazione per inadempimenti amministrativi che avrebbero potuto portarlo al terzo posto in classifica entrando più tardi nel mini torneo dei play off, da domani, si fa tutto tremendamente serio con le prime gare secche da dentro o fuori.

I primi due turni a gironi vedono infatti costrette le squadre che si sono peggio classificate in campionato, a vincere in casa di chi è invece stato più bravo. Se nei gironi A e B saranno Atalanta U23 e Giana Erminio ad essere chiamate a confermare di poter dare fastidio alla Triestina e poi a Vicenza e Padova, così, la Juventus NG e Pescara appaiono in grado di scalzare dal secondo turno Perugia o Gubbio, nel girone C tutto sembra più equilibrato. Il Crotone è certamente la sorpresa in negativo per essere arrivato solo nono in classifica, Taranto e Casertana (e finanche il Catania vincente la Coppa Italia), ma soprattutto Benevento ed Avellino, sono veri e propri spauracchi, anche in vista della vittoria nella doppia finale che si svolgerà tra il 5 ed il 9 giugno prossimi.

Un lungo e tortuoso cammino di oltre un mese che vedrà solo una promossa assieme alle già vincenti dei tre gironi (Mantova, Cesena e Juve Stabia) e che chiama il Crotone alla prima sfida da dentro o fuori, domani alle 21 (con diretta Rai Sport oltre a quella SKY) sul nuovo ma complicato campo in sintetico del Donato Curcio dell’Az Picerno.

La squadra di mister Emilio Longo (arrivato questo anno sesto in campionato, con sei punti in più rispetto ai pitagorici) negli unici precedenti, non ha mai perso contro i blasonati calabresi (fu 1 ad 1 nel marzo dell’anno scorso e 0 a 0 a febbraio di quest’anno e sempre con mister Zauli in panca); un risultato che, se dovesse ripetersi al novantesimo domani, premierebbe la squadra di casa, facendo definitivamente sprofondare qualsiasi giudizio sulla stagione del Crotone che invece, confermato nell’incontro con la stampa di oggi da Lamberto Zauli, ha una voglia matta di credere di poter sovvertire qualsiasi depressione attuale dell’intero ambiente: «Siamo consapevoli di non avere alibi e soprattutto seconde occasioni - esordisce in sala stampa Zauli - ma siamo anche convinti di avere armi e qualità per aggredire sin dal primo minuto una ottima squadra che con la voglia di rivalsa può essere battuta».

Quando si rammentano all’ allenatore rossoblù i precedenti lui risponde secco: «I valori del Picerno di mister Longo si conoscono, ma noi abbiamo tante risorse per togliere certezze ad un avversario che sa giocare a calcio - aggiungendo - non penso che sarà necessario pensare a qualcosa di diverso rispetto a quello, tra il tanto di negativo che abbiamo fatto nel girone di ritorno, che siamo anche stati in grado di fare nel lungo tratto di stagione in cui invece abbiamo fatto bene, attraverso la rabbia per le occasioni perse, vogliamo costruire una stagione diversa da quella che abbiamo vissuto finora, ed i play off ci offrono questa opportunità».

Sui disponibili ed i recuperabili ci sono solo Papini e Stronati che non ce la fanno così come Zauli ha confermato l’intenzione di recuperare Bruzzaniti e Vitale: «siamo determinati e consapevoli, non voglio scadere nella retorica -ammette mister Zauli- e’ chiaro che abbiamo spinto sotto tutti i punti di vista per conquistarci tutte le altre occasioni che il mini torneo ci mette di fronte, ma ogni altro annuncio non serve, oggi. Serve solo vincere».

Ecco comunque l’intero quadro delle sfide di domani che se dovesse veder vincere il Crotone a Picerno, vedrebbe nuovamente i ragazzi di Zauli costretti a vincere in trasferta, contro una tra Casertana, Cerignola o Giugliano; poi ci sarebbe la fase nazionale che vedrà turni doppi di andata e ritorno, sempre con il vantaggio, in caso di parità, per la migliore classificata che avrà anche il vantaggio di giocare la seconda gara in casa.

Atalanta U23 – Trento

Legnago – Lumezzane

Giana Erminio – Pro Vercelli

Gubbio – Rimini

Pescara – Pontedera

Juventus NG – Arezzo

Taranto – Latina

AZ Picerno – Crotone

Audace Cerignola – Giugliano

Le altre squadre che entreranno in gioco nei turni successivi sono invece Triestina, Perugia e Casertana (nel secondo turno a gironi); Vicenza, Carrarese, Benevento e Catania giocheranno nell’ulteriore successivo primo turno nazionale che designeranno le sfidanti a Padova, Torres ed Avellino che entreranno direttamente nei quarti di finale.