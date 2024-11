La sfida vinta sabato scorso contro il Circolo Canottieri Napoli nel recupero del match più discusso della storia dei giudici sportivi, non è la sintesi, ma l’apice delle ambizioni costruite dai fratelli Arcuri attorno al progetto, più che sogno, della serie A1 della Rari Nantes Auditore Crotone

D’altronde già a maggio 2016, i due fratelli della pallanuoto crotonese, erano capaci di costruire progetti e certezze sulle immense emozioni: dopo 41 anni infatti riportavano in serie B, rilanciando sui fasti di un tempo. E nella piscina olimpionica di allora, che era stata inaugurata solo tre anni prima, l’attuale Presidente Vincenzo Arcuri era ancora in acqua da atleta importante, e suo fratello Francesco, era già allenatore giovanissimo e vincente. È lì che nascevano e crescevano, attorno alla squadra giovanile Under 17 che a Roma disputava le semifinali nazionali, molti degli atleti che oggi impreziosiscono gli arrivi di olimpionici, pluri scudettati e nazionali come Giacoppo, Lapenna e Tkac; ed anche quella squadra giovanile era a guida tecnica Francesco Arcuri.

E se lo scorso anno non ha saziato il ritorno in serie A2, è anche perché, i due fratelli, sanno sempre come rilanciare con basi e progetti solidi. Tanto che, già all’esordio di questo campionato a novembre scorso al Foro Italico, arrivò la vittoria/conferma proprio contro la Olympic Roma che domani, sabato 17 febbraio, arriva in Calabria, per la prima giornata di ritorno. E che il match non sarà certo una passeggiata trova conferma nelle argomentazioni di due dei protagonisti di questo granitico collettivo davvero poliedrico, come Edoardo Caliogna ed Alessio Privitera: «Loro sono una ottima squadra allenata da un signor allenatore come Mario Fiorillo -intima subito il genovese Caliogna- e verranno qua per imporre il loro ritmo ed il loro gioco». Il cannoniere Privitera aggiunge: «È vero che siamo primi in solitaria ma ancora non abbiamo fatto nulla, incontriamo una squadra che è in forma e che già all’andata, in alcuni tratti ci ha messo in difficoltà».

Insomma un girone di ritorno che inizia a proiettare le squadre verso i play off che, è sempre bene rammentarlo, diventeranno una vera e propria seconda parte decisiva di un campionato che decide realmente chi, come i fratelli Arcuri, avrà avuto davvero ragione dei progetti tramutati in traguardi; visto che arrivare primi in classifica non garantisce la promozione ma solo le eventuali belle in “diritto” a giocarle in casa. Appuntamento dunque da non perdere, alle 14.30 di domani, alla piscina olimpionica di Crotone per la sfida alla Olympic Roma che oggi è sesta in classifica a soli due punti dalla terza Vela Nuoto Ancona ed uno solo dalla quarta Lazio Nuoto che ospiterà i pitagorici nel prossimo tredicesimo turno del girone sud di serie A2.