Le corazzate vorranno prendere già il largo, ma occhio alle possibili outsider. I due gironi di Serie C in campo femminile hanno mostrato, nel primo turno, della buona vitalità e anche in questo weekend non mancheranno di certo le emozioni. Tanta gioventù in campo e un pizzico d’esperienza per volare: il mantra – soprattutto per le squadre che non nascondono le loro ambizioni – è stabilito da un bel po’ di tempo.

Girone A

Tre gare da giocare di sabato e una la domenica, cercando così di valutare al massimo lo spettacolo nel girone più settentrionale. Attesa per la prima casalinga di Cirò Marina, che già in settimana ha chiamato a raccolta il pubblico per mantenere l’entusiasmo intorno alle ragazze. L’avversario di giornata è la Silan Volley, compagine che cercherà il riscatto dopo il primo ko interno, maturato domenica scorsa. Avolio Castrovillari-Paola è un’altra sfida da guardare con attenzione, una sorta di grande classica per queste categorie ma dal fascino sempre rinnovato. Curiosità inoltre per Rossano, dall’esordio sfolgorante e chiederà spazio a un Cutro che in terra jonica non sarà di certo arrendevole. Domenica, invece, l’esordio al palazzetto di via Popilia della Gm Cosenza contro la Pink Lamezia. Turno di riposo invece per la Arpaia Lamezia.

Girone B

Altri quattro incontri nell’altro raggruppamento, partendo da quello di Vibo Valentia tra Todo Sport ed Elio Sozzi. Le ragazze di casa hanno avuto poco tempo per recuperare, mercoledì si sono imposte per 3-1 su Gioia Tauro e ora vorranno ripetersi davanti al pubblico amico. Così come vorrà mantenere la striscia positiva la Digem, che affronterà proprio l’Ital Soft, in un secondo turno in cui a riposare sarà la Lory Pizzo, una serie pretendente per il salto di categoria.

Domenica altri due incontri a completare il turno. A Campo Calabro, la Clude Costruzioni affronterà la New Teosidos, compagini che vogliono togliere sin da subito lo zero in classifica. Stesso pensiero della Diper Jolly, che a Cinquefrondi chiederà spazio a una Stella Azzurra Catanzaro già in buona forma.