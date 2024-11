Da Sellia Marina a San Sostene, passando per Catanzaro Lido e Soverato. Sarà questo il tratto di costa ionica catanzarese che ospiterà da domenica 20 a venerdì 25 maggio l'evento organizzato dalla Fipsas

Tutto pronto per la 26ma edizione del Mondiale di Surf Casting per Clubs che si terrà sul litorale di Catanzaro dal 20 al 25 di maggio. Si tratta del primo dei sette eventi internazionali di pesca sportiva che si svolgeranno nella nostra penisola organizzati dalla FIPSAS, Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee. Le spiagge di Catanzaro, Sellia Marina, Soverato e San Sostene faranno da scenario a questa competizione che vedrà la partecipazione di 13 squadre provenienti da Spagna, Francia, Olanda, Portogallo e Belgio. L'Italia sarà rappresentata dal club toscano Mister Surf Follonica e dal club abruzzese Beach Man Club Adriatico di Villamagna.

La competizione

La gara, come da regolamento FIPS-Mer, la Federazione Internazionale della pesca sportiva in mare, si svilupperà in quattro sessioni da 4 ore, ed entrerà nel vivo dalle ore 18.00 di martedì 22 maggio per terminare alle 12.00 di venerdì 25 maggio.

Sarà un occasione estremamente importante, non solo per conoscere da vicino questa disciplina di pesca che si effettua dalla spiaggia con robuste canne capaci di lanciare a distanze considerevoli dalla riva, ma anche per scoprire la bellezza di una terra amata dal sole e abbracciata da due mari che ne disegnano i contorni nel cuore del Mediteranneo, in un paesaggio meraviglioso e mitico, degno di essere vissuto e visitato.

Il programma

Domenica 20 maggio cerimonia apertura alle ore 17.00 a Soverato, zona lungomare. Lunedì 21 maggio ore 15.00 meeting pregara e consegna esche ai competitors. Allle ore 17.00 accesso nel campo di gara, ore 18:00 inizio della gara di prova ufficiale in Catanzaro Lido zona lungomare. Ore 22:00 fine della gara di prova ufficiale. Martedì 22 maggio alle ore 16.00 partenza dei competitors verso il campo di gara e alle ore 18:00 inizio della I gara ufficiale a San Sostene, zona lungomare. Ore 22:00 fine della I gara ufficiale. Mercoledì 23 maggio alle ore 17:00 accesso in campo di gara da parte degli atleti, inizio della II gara ufficiale a Sellia marina, zona lungomare alle ore 18:00. Ore 22.00 fine della II gara ufficiale. Giovedì 24 maggio ore 15:00 partenza dei competitors verso il campo di gara e alle ore 17.00 inizio della III gara ufficiale in località Giovino a Catanzaro Lido. Ore 21:00 fine della III gara ufficiale. Venerdì 25 maggio alle ore 07.00 accesso in campo di gara da parte degli atleti e alle ore 08.00 inizio della IV gara ufficiale a San Sostene. Ore 12:00 fine della IV gara ufficiale. Alle ore 17:30 raduno presso Resort Club Esse Sun Beach per la cerimonia di chiusura e premiazione.