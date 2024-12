La decisione dopo la sconfitta, in rimonta, contro la Gioiese. Il divorzio sportivo è durato però solo ventiquattr'ore, il reintro comunicato dalla società

Colpo di scena in casa Reggioravagnese. Il club amaranto, infatti, nei giorni scorsi aveva annunciato la separazione con il tecnico Giuseppe Misiti, con quest'ultimo che aveva rassegnato le proprie dimissioni subito dopo la clamorosa sconfitta (in rimonta) contro la Gioiese nella quattordicesima del campionato di Eccellenza, l'ultima uscita del 2024. Di certo non è stata la sconfitta la decisione scatenante delle dimissioni. Dopo circa ventiquattr'ore, però, il dietrofront e l'allarme rientrato, con lo stesso Misiti che ricuce i rapporti con la società.

Il comunicato del club

A comunicare il rientro delle dimissioni è stato proprio il club amaranto: «Tutto rientrato in casa ReggioRavagnese, il tecnico Giuseppe Misiti dopo un momento di lunga riflessione ha deciso di ritirare le proprie dimissioni e ripartire con ancora più entusiasmo per inseguire l’obiettivo prefissato. Forte dell’ affetto e della stima di tutta la società, mister Misiti rimane alla guida della Prima squadra. A partire da domani il tecnico riprenderà gli allenamenti».