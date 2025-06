Il club conferma il direttore sportivo dopo il summit con il presidente Noto. Offerta di adeguamento economico per l’allenatore, ma le parti restano distanti

Il primo tassello è stato sistemato: Ciro Polito resterà il direttore sportivo del Catanzaro anche per la prossima stagione. La conferma è arrivata al termine del lungo confronto andato in scena giovedì pomeriggio con il presidente Floriano Noto. Un summit decisivo che ha tracciato le linee guida per il nuovo corso giallorosso: continuità, sostenibilità e una rosa che mescoli esperienza e gioventù.

Il piano prevede infatti una base solida formata dai senatori dello spogliatoio – non tutti saranno confermati, ma il blocco resterà – alla quale verranno affiancati profili più giovani, utili anche sul fronte del minutaggio, tema finora marginale e ora al centro delle strategie tecniche ed economiche del club di Noto.

Resta da sciogliere il nodo più importante: l’allenatore. A Fabio Caserta è stata proposta una revisione al rialzo dell’ingaggio, senza però prolungare l’attuale contratto in scadenza nel 2026. La trattativa non è semplice e fino a ieri le parti restavano distanti, ma la società è fifuciosa e si aspetta una risposta a breve.