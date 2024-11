Seconda sconfitta per la Viola in campionato. I neroarancio cadono a San Vendemiano: la Rucker passa 91-77. La squadra di Bolignano paga un inizio gara troppo molle, con un primo quarto chiuso sul 31-14. I segnali di incoraggiamento ci sono, a partire da un'altra prestazione monstre di Renzi, che chiude con 25 punti a referto.

La cronaca

Dopo un avvio positivo, la Viola si scoglie. Sanguinetti e l’ex Gobbato giocano un primo periodo stratosferico, producendo un parziale mortifero: 31-14. I padroni da casa sono devastanti dall'arco, Reggio non riesce a tenere botta: ci si assesta stabilimente sul ventello di differenza fra la Rucker e la Viola. Tre quarti di gara si giocano su questo leit-motiv.

Negli ultimi dieci minuti, tuttavia, la Viola tira fuori tutto l’orgoglio possibile: Provenzani guida la riscossa con cinque punti consecutivi, la formazione dello Stretto si riavvicina agli avversari, dimezzando il gap sul -11. Il finale, tuttavia, non regala quello che sarebbe stato il clamoroso ribaltone: San Vendemiano contiene l'assalto neroarancio e porta a casa la vittoria. Bolignano e soci tornano in Calabria ancora senza punti in classifica.

Rucker San Vendemiano-Viola Reggio Calabria 91-77 (31-14, 21-19, 18-17, 21-27)

San Vendemiano: Sanguinetti 25, Gobbato 10, Perin 15, Nicoli 5, Hadzic 17, Sackey 3, Baldini 12, Vedovato 2, Colombo 2.

Rimbalzi: 33 (Gobbato 11) - Tiri liberi: 9/15 - Assist: 14 (Sanguinetti 5)

Viola RC: Renzi 25, Spizzichini 13, Provenzani 13, Marchini 9, Davis 9, Laquintana 4, Farina 2, Bischetti 2.

Rimbalzi: 31 (Renzi 6) - Tiri liberi:16/16 - Assist: 11 (Marchini 5)