Ad Avellino, per il Catanzaro, una vittoria che ha ridato il sorriso alla squadra di Calabro. Tre punti che fanno classifica e soprattutto morale ma non c’è tempo per festeggiare o per tirare il fiato, perché il calendario impone alle aquile l’immediato ritorno in campo. Il prossimo avversario dei giallorossi sarà il Teramo, ospite al “Ceravolo” domani alle 17:30.



Il Teramo, si trova in seconda posizione, a -4 dalla Ternana, ma con due gare in meno rispetto agli umbri. Un avversario, dunque, che metterà alla prova la formazione di mister Calabro. E non solo: gli abruzzesi non hanno mai perduto e possiedono la migliore difesa del campionato. Appena tre gol subiti finora e vittorie significative contro il Palermo e in casa del Monopoli. Nell’ultima partita disputata, ecco l’exploit di Pagani, con doppietta di Ilari, vecchia conoscenza del calcio giallorosso.

Dopo i progressi fatti vedere ad Avellino, serve continuità di risultati, e contro il Teramo i giallorossi dovranno puntare ai tre punti per salire ancora in classifica. Alla partita, comunque, arrivano meglio gli abruzzesi che domenica scorsa hanno riposato e quindi hanno avuto più tempo per preparare il match in Calabria.

Per i giallorossi non è da escludere qualche variazione nella formazione iniziale, rispetto a quella fatta vedere contro l’Avellino ma a prescindere da chi scenderà in campo, il Catanzaro è chiamato a dare nuove risposte, per il morale e per la classifica.