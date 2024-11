Davanti a tremila spettatori, i pitagorici si portano in vantaggio con Suciu prima dell’intervallo. Nella ripresa il pareggio del Lamezia con Catalano su rigore

CROTONE – Primo, probante test stagionale per il Crotone e la Vigor Lamezia che si sono trovate di fronte in amichevole allo stadio “Scida”. Davanti a tremila spettatori, le due squadre hanno dato vita alla classica partita di mezza estate. Per la cronaca il match è terminato in parità: 1-1. Vantaggio dei padroni di casa firmato da Suciu al 41’ del primo tempo e pari di Catalano al 33’ della ripresa su rigore. Condizionato dai carichi di lavoro il Crotone. Il tecnico Massimo Drago loda l’impegno dei suoi e aggiunge: “Ci vuole pazienza. Bisogna capitalizzare il grande lavoro che stiamo portando avanti in questi giorni”. Soddisfatto Alessandro Erra (nella foto), tecnico della Vigor Lamezia. “Buon test contro un’ottima squadra”.