La Vibonese continua a recitare un ruolo da assoluta protagonista in questo calciomercato estivo di Serie D. In vista del prossimo campionato, il club rossoblù sta costruendo una rosa sempre più competitiva e stuzzicante, grazie all'intenso lavoro del nuovo direttore sportivo Fabrizio Maglia.

La strategia della società è chiara: nessun dettaglio viene lasciato al caso e la programmazione passa inevitabilmente anche dalla valorizzazione dei giovani. A conferma di questa linea, il club ha ufficializzato due colpi di prospettiva assoluta per la porta: si tratta dei giovanissimi Giuseppe Simeoli (classe 2006) e Daniel Musardo (classe 2008). Due profili perfetti per rispettare la regola delle quote "under", ma soprattutto due elementi considerati tra i più promettenti delle rispettive annate.

Simeoli, centimetri ed esperienza

Alto 190 centimetri, Giuseppe Simeoli vanta già un percorso formativo di prim'ordine. Cresciuto nei vivai di Benevento e Juve Stabia, ha fatto il suo esordio tra i senior con la maglia del Rotonda.

Nella stagione 2024/2025, ad appena diciotto anni, si è reso protagonista di un'ottima annata con l'Enna nel Girone I, contribuendo in maniera determinante alla salvezza del club a suon di clean sheet. Nell'ultima stagione ha invece difeso con personalità i pali del Martina nel probante Girone H, confermandosi una certezza per la categoria nonostante la giovanissima età.

Musardo, scuola toscana

Di ben due anni più giovane è Daniel Musardo (classe 2008), un vero e proprio investimento a lungo termine su cui la dirigenza rossoblù ha deciso di puntare con estrema convinzione.

Proveniente da settori giovanili blasonati ha indossato le maglie di Grosseto, Siena, Fiorentina e Pisa. Musardo abbona una notevole fisicità a una spiccata personalità tra i pali. Il suo arrivo a Vibo Valentia rappresenta l'occasione ideale per mostrare il suo valore nel calcio dei grandi e continuare il suo percorso di crescita.

Con questi due innesti tra i pali, la Vibonese dimostra ancora una volta di voler coniugare ambizione immediata e visione futura, consegnando alla squadra una coppia di portieri giovani, affamati e di grande prospettiva.