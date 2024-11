Non solo Antonio Atteo, annunciato nella tarda mattinata, ma anche Nicolas Rizzardi. Proprio quest'ultimo, infatti, è il secondo acquisto della giornata di oggi per la Vibonese. Il calciatore di origine brasiliana vestirà dunque rossoblù in questa appena iniziata stagione, arricchendo ulteriormente la rosa a disposizione di mister Facciolo.

Si arricchisce il reparto Under

Una pedina molto utile, poiché va a consolidare il pacchetto Under essendo lui un classe 2006. Il diciottenne è un difensore brasiliano, appunto, ma con passaporto italiano e proviene dal Goiàs, squadra militante nel campionato di Serie B brasiliano. Nello specifico è un laterale destro di contenimento volto prevalentemente a difendere. Lo stesso è già a disposizione del tecnico rossoblù e, nella giornata odierna, ha effettuato l'allenamento col gruppo (oggi doppia seduta) e dunque arruolabile in vista della seconda giornata di campionato contro il Sambiase, ovvero nell'esordio casalingo stagionale della Vibonese dopo l'inaugurale gara in casa della neopromossa Nissa (terminata 1-1). Semplici ma alquanto chiare le prime parole di Rizzardi, alla sua prima avventura calcistica italiana: «È bello essere qui, una bella opportunità per me che voglio vivere al massimo».