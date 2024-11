Il centrocampista bresciano dice addio al mondo del pallone. A 38 anni ha giocato la sua ultima partita negli Stati Uniti. La sua carriera iniziò nel 1999 con la maglia della Reggina

Sei novembre duemiladiciassette. Andrea Pirlo dice addio al calcio. Uno dei talenti italiani più cristallini degli ultimi 20 anni si ritira ufficialmente dal mondo del pallone. A 38 anni suonati ha giocato la sua ultima partita in Major League con la maglia del New York. Bresciano doc, Pirlo ha deliziato ed incantato chiunque con le sue giocate. Anche i tifosi avversari. Dal Brescia alle big Inter, Milan e Juventus. Ha vinto tutto. Scudetti, coppe Italia, Supercoppa europee, Supercoppa Italiana, Coppa del mondo per club, Champions League e quell’indimenticabile mondiale del 2006 con la maglia della Nazionale. Eppure il suo talento sbocciò in Calabria, con la maglia della Reggina

Andrea Prilo, un talento esploso a Reggio Calabria

Andrea Pirlo ha esordito in Serie A in riva allo Stretto. Insieme a Possanzini, Kallon e compagni è stato il protagonista della prima stagione nel massimo torneo italiano della Reggina. Era il 1999 e l’Inter lo mandò in Calabria a fare le ossa. Pirlo aveva 19 anni e con la maglia amaranto numero 30 mostrò al mondo le sue qualità. 6 gol in 28 presenze. Indimenticabile quello insaccato a San Siro contro il Milan con la prima “maledetta” della sua carriera.

Andrea Pirlo, il suo addio su Facebook

“Ultima partita in MLS. Il mio tempo nei NYFC sta per terminare e vorrei dire alcune parole. Voglio ringraziare tutti per la gentilezza e il supporto che mi hanno dato in questa città incredibile. Grazie ai tifosi fantastici, allo staff tecnico e a tutti quelli che sono dietro le scene, grazie ai miei compagni di squadra. Non sta volgendo al termine solo la mia avventura a New York, ma sta per finire anche il mio viaggio da calciatore, ecco perché voglio approfittare di questo momento per ringraziare la mia famiglia e miei bambini per tutto l’aiuto e l’amore che mi hanno sempre dato, per dire grazie a tutte le squadre in cui ho giocato, a tutti i compagni con cui ho avuto il piacere di giocare insieme, a tutte le persone che hanno fatto sì che la mia carriera sia stata così bella. Ultimi, ma non per importanza, voglio dire grazie ai tifosi che mi hanno sempre mostrato il loro supporto in tutto il mondo. Sarete sempre con me e nel mio cuore.”