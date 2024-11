Dopo 4 mesi di duro allenamento, l’apneista di fama mondiale Homar Leuci ha stabilito nel mare di Soverato il nuovo record mondiale di apnea profonda in assetto variabile senza pinne scendendo a meno 100 metri e frantumando il precedente record di meno 95 metri. Ad annunciarlo è il sindaco della città Ernesto Alecci che si è tuffato nelle limpide acque soveratesi insieme al campione.

«È stata un'emozione incredibile - ha spiegato il primo cittadino - assistere dal vivo all'impresa di questo straordinario atleta che da anni si allena nelle nostre acque, ideali per questo tipo di discipline. Grazie alla presidente della Regione Jole Santelli per aver creduto in Homar ed aver cofinanziato l'evento. Grazie al vicesindaco di Milano, Anna Scavuzzo, per la vicinanza mostrata al suo concittadino venendo a Soverato per incoraggiarlo».