I recenti incontri con la dirigenza del club neroverde lo avrebbero convinto a sposare il progetto, l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare già nei prossimi giorni

Alberto Aquilani è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore del Sassuolo. Dopo l’addio di Fabio Grosso, destinato alla Fiorentina, il club neroverde avrebbe individuato nell’attuale tecnico del Catanzaro (sotto contratto fino al 30 giugno 2027) il profilo giusto per guidare la squadra nella prossima stagione.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, i recenti incontri con la dirigenza avrebbero convinto Aquilani ad accettare il progetto emiliano, ritenuto ideale per proseguire il proprio percorso di crescita. Sul tecnico romano c’era anche il forte interesse del Torino, che però avrebbe deciso di orientarsi su altri profili.

Dopo l’ottima stagione vissuta a Catanzaro, chiusa con la qualificazione ai playoff di Serie B e la Serie A non centrata per un solo gol, nel doppio confronto con il Monza, Aquilani è ora pronto al salto in Serie A. Restano da definire gli ultimi dettagli, ma la fumata bianca appare sempre più vicina e l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare nei prossimi giorni.