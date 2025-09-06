Foto e video diffusi dall’assessore allo Sport Pulitanó: «Non ci fermeremo davanti a un gesto ignobile, la comunità avrà il suo campo»

Un incendio, a quanto sembrerebbe di natura dolosa, ha danneggiato gravemente parte del manto erboso in sintetico di ultima generazione dello stadio comunale di Ardore, nel reggino.

L’episodio, avvenuto nelle scorse ore, è stato denunciato pubblicamente dall’assessore allo Sport del Comune, Marco Pulitanó, che sui social ha diffuso foto e video dei danni.

«Oggi il nostro campo sportivo è stato oggetto di un grave atto vandalico: un incendio di natura dolosa ha danneggiato parte del manto erboso. È inaccettabile che nel 2025 si verifichino ancora episodi di tale gravità, che colpiscono non solo le strutture, ma l’intera comunità», ha scritto l’assessore.

Pulitanó ha poi assicurato che l’Amministrazione comunale è già al lavoro per garantire la piena fruibilità dell’impianto: «Come già sottolineato dal Sindaco, l’Amministrazione non intende fermarsi davanti a questo gesto ignobile. Ci siamo immediatamente attivati affinché le società calcistiche, e soprattutto i nostri bambini e ragazzi, possano continuare a disporre di uno stadio adeguato, dove praticare sport in piena libertà e sicurezza».