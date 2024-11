La scuola marziale vibonese ha organizzato il terzo Trofeo Open Calabria, gara individuale e a squadre di Kendo. Atleti giunti da diverse zone d’Italia hanno partecipato, nella giornata di sabato, alle competizioni individuali nelle categorie Under 10, Under 14, Juniores, Kyu, Dan e Open Femminili. Domenica è stata la volta delle competizioni a squadre. «Il Trofeo Open Calabria è ormai un punto di riferimento nel panorama del Kendo agonistico nazionale - così il presidente Roberto Bucca - in particolare quest’anno abbiamo ricordato Il maestro “Nando Aiello”, ex consigliere federale della Confederazione Italiana Kendo e mio storico maestro. Un momento molto toccante che ha unito tutti durante la cerimonia di chiusura. Non essendo più una novità il Kendo nella nostra città, ma un punto cardine del circuito sportivo regionale, abbiamo deciso di organizzare due eventi agonistici nella stagione 2023/24». Presenti alle competizioni: Giuseppe Bonaventura, consigliere nazionale Confederazione italiana kendo; Leonardo Brivio, commissione tecnica nazione kendo Cik; Carmine Ragone, delegato Sud Italia Cik e Antonio Zumbo, delegato Sicilia Cik.

I Risultati

Trofeo open Calabria 1° Memorial Ferdinando Aiello

Categoria Under 10

1° Giancarlo Manco - Scuola Marziale Vibonese

2° Tito Gullá - Scuola Marziale Vibonese

3° Sophie Sannino - Yamaharashi Salerno

3° Francesco Rao - Scuola Marziale Vibonese

Under 14

1° Di Mauro Mattia - Scuola Marziale Vibonese

2° Gianpaolo Paonni - Scuola Marziale Vibonese

3° Nicola Arlotta - Scuola Marziale Vibonese

3° Domenico Cosentino- Scuola Marziale Vibonese

FS Giuseppe Manco - Scuola Marziale Vibonese

Categoria Open Femminile

1° Elettra Blandini - Yamaharashi Salerno

2° Maria Grazia Iannuzzo - Scuola Marziale Vibonese

3° Mary Hidalgo - Yamaharashi Salerno

FS Maria Grazia Iannuzzo - Scuola Marziale Vibonese

Categoria Kyu

1° Ventriglia - Kendo Bari

2° Sangemano- Kendo Bari

3 ° Di Bella - Kumanoki Catania

3° Dhojiniku - Kendo Bari

Categoria Dan

1° Marco Sica - Kaizen Kendo Cava

2° Roberto Bucca - Scuola Marziale Vibonese

3° Giuseppe Avallone - Kaizen Kendo Cava

3° Lorenzo Principato - Kumanokai Catania

FS Roberto Priolo - Scuola Marziale Vibonese

Categoria Squadre Open