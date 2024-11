Tre villaggi che parleranno delle più svariate discipline assieme a maestri di valore nazionale. E non mancherà il cabaret di Gennaro Calabrese

L’evento sportivo, che vedrà ospiti internazionali, esibizioni di molteplici discipline e tanto sano divertimento, il tutto all’insegna dei sani valori che solo lo sport può divulgare è stato presentato in conferenza stampa alla presenza del responsabile dell’ASC reggina e componente della commissione regionale dello sport Antonio Eraclini, del responsabile della formazione Asc Renato Raffa, dell’ex stella della Reggina e ospite d’eccezione dell’evento Francesco Cozza e dell’assessore regionale allo sport Giovanni Nucera.

Nel corso della conferenza sono stati spiegati gli obiettivi raggiunti in questi anni che hanno portato a raccogliere numeri importanti in questa VI edizione.

Eraclini si è detto soddisfatto per la partecipazione che quest’anno vedrà all’iniziativa Swell, dall’8 al 10 giugno a Sibari, più di 1200 appassionati di sport riunirsi in tre villaggi per dare vita a uno spettacolo irripetibile. Dal venerdì alla domenica, tre giorni dedicati alla conoscenza e alla pratica di una vasta selezione di sport e discipline praticate all’aperto il tutto sotto la direzione di professionisti del settore provenienti da tutta Italia e non solo. Saranno presenti artisti internazionali del calibro di Ronny e Roly Maden (salsa cubana), Gabriela Perea e Gustavo Guarnieri (tango), Chiquito e i Dominican Power (caraibici), Barbara Jimenez (caraibici); Steve Lachance (danza); Mario "Bobo" Nucera (hip hop), presenter a livello nazionale come Barbara Toffano (bootcamp e indoor cycling), Filippo De Salvo (Pilates), Costantino Scaglione (canto), Raffaele Ciotola e Demetrio Rosace (Karate), Monia Petrizzelli e Benny Lucenti (GymPX) e tanti eccellenti professionisti calabresi che operano da anni nel mondo del fitness come Demetrio Errigo, Mimma Familiari, Pasquale Laurendi, Luigia Greco, Francesco Paolicelli e Lucio Logiercio (indoor cycling), Augusta Ricciardi (danza moderna), Giandomenico Palmieri (break dance e acrobatica), Francesca Carrozzo (hip hop), Luca Armeni ( kizomba), Maria Cataldo (zouk style), Domenic Scaglione (danza), Clara Calabrò (zumba), Francesco Praticò (MTB), Rita Perrone e Eugenia Galimi (balli sociali), Antonio Eder (Softair). Oltre alle attività sportive gli ospiti potranno godere dello spettacolo di cabaret di un grande artista: Gennaro Calabrese.

All’ex numero 10 della Reggina, invece, è stato affidato un compito importantissimo che lui stesso ha spiegato in conferenza. «Sarò il testimonial del torneo dei piccoli. Più di 800 bambini prenderanno parte all’iniziativa e solo a due sarà data un’opportunità importante. Eventi di questo tipo, che ho sposato fin da subito, sono importanti perché promuovono lo sport e tutti i valori ad esso collegati».

Raffa ha, invece, evidenziato le finalità dell’evento che vuole essere soprattutto formativo. Con questa manifestazione si vuole infatti diffondere un’idea forte dello sport, dei suoi diritti, delle sue potenzialità e risorse che, anche se riconosciute, troppo spesso non vengono adeguatamente sostenute. Promuovere, regalando una vetrina importante a quegli sport con meno visibilità, che sappiano esprimere un grande coinvolgimento giovanile e rappresentare momenti di fratellanza e solidarietà. Sostenere momenti formativi riferiti agli operatori del mondo sportivo per migliorare la conoscenza sugli aspetti gestionali e stimolare l’attenzione sulla tutela della salute. Sensibilizzare le famiglie sulle necessarie collaborazioni da attivare con il mondo dello sport i suoi principali attori come le Associazioni Sportive Dilettantistiche e sul ruolo che lo sport recita in favore di una migliore integrazione. Favorire la comunicazione con società sportive, tesserati e loro famiglie per un maggiore coinvolgimento di tutti gli attori dello sport giovanile, facendo maturare una sempre maggiore consapevolezza sul reale obiettivo che assieme debbono perseguire. Valorizzare il lavoro svolto dalle associazioni sportive impegnate nel quotidiano, sostenendo in particolare le azioni rivolte verso le realtà più deboli e svantaggiate, incentivandone la crescita. Anche l’assessore Nucera ha sposato l’iniziativa come vetrina che da alla Calabria un’occasione di crescita importante.

Eraclini ha, infine, ringraziato il garante dell’infanzia Antonio Marziale che, oltre ad essere presente all’evento, ha sostenuto l’iniziativa credendo fortemente nei valori che si vogliono con essa divulgare. Mancano ormai pochi giorni e pochi posti rimasti e l’entusiasmo è già alle stelle per l’Asc che promette di lavorare ancora sodo per lo sviluppo dello sport in Calabria.