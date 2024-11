Jannik Sinner non si ferma più, ma che fatica! Il numero uno del ranking Atp batte in tre set il tedesco Jan-Lennard Struff (6-3, 6-7, 7-6) e continua la sua ricorsa al titolo sull'erba di Halle. L'azzurro vince facile il primo set, perde il secondo al tie break (il terzo consecutivo nel torneo tedesco, prima di conquistare il match chiudendo a 3 il tie break decisivo nel terzo.

Una marcia senza intoppi per il 22enne tennista azzurro che conquista il terzo successo, su tre incontri disputati, contro il beniamino di casa battuto per la prima volta sull'erba dopo le vittorie in questa stagione sul cemento di Indian Wells (6-3 6-4) e sulla terra rossa di Montecarlo (6-4 6-2). Un 2024 straordinario che continua nella sua striscia positiva con un bilancio di 36 vittorie e tre "sole" sconfitte arrivate contro (Indian Wells e Roland Garros) e Tsitsipas (Montecarlo). Ora il numero uno del mondo attende in semifinale il vincente della sfida tra il cinese Zhang e l'americano Eubanks.

La partita

Nel primo set la partita va avanti on serve fino al sesto gioco con il tennista italiano avanti nel parziale (3-2). Sinner alza il ritmo dei colpi con il tedesco in difficoltà che cede il servizio (4-2). Un break che il 22enne italiano conferma nel settimo gioco e vola sul 5-2. Struff ha subito il colpo del break e cede anche nell'ottavo game con il primo set che si chiude in 31 minuti: 6-3.

Partita più combattuta nel secondo set con Sinner che rimonta nel primo game e parte avanti: 1-0. Nel secondo game Struff si salva e torna in parità (1-1). Un altro set che va avanti on serve con Sinner e Struff che con soffrendo tengono il servizio arrivando al tie break decisivo. Un tie break giocato male dal tennista altoatesino che va sotto 0-4 e non riesce a rientrare cedendo il game a 1: 6-7.

Una partita combattuta e sudata per il tennista azzurro che è costretto a difendersi da parecchi rischi durante il terzo set che va avanti on serve con Struff che demorde e porta il numero uno del ranking Atp al tie break decisivo. Un tie break diverso (dagli altri) per il 22enne tennista che parte forte e chiude a 3 contro un coriaceo Struff (7-6), che esce tra gli applausi del pubblico del centrale di Halle. Per Sinner ancora una semifinale raggiunta in questo 2024 e una altra prova convincente sull'erba in vista dei turni successivi, ma soprattutto di Wimbledon!