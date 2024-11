Settimo titolo stagionale in un 2024 stratosferico per il 23enne italiano che vince in due set (7-6, 6-3) contro l'ex numero uno serbo in un passaggio di testimone tra due generazioni di questo sport

Una macchina perfetta che non ha nessuna voglia di fermarsi, Jannik Sinner conquista il Masters1000 di Shanghai e continua un 2024 da incorniciare. Il numero uno "blindato" fino al 2025, la vittoria netta in finale contro Novak Djokovic in due set (7-6, 6-3) in un'ora e 39 minuti a confermare il suo valore immenso.

Un vero e proprio passaggio di testimone tra il giocatore di tennis più "titolato" al mondo, fermato nella sua ricorsa al 100esimo titolo della carriera, e il nuovo astro nascente pronto a cercare di raggiungerlo nel palmares. A gustarsi la finale, dietro il box di Sinner, un parterre de rois con Roger Federer e Carlos Alcaraz ad applaudire l'ennesimo successo del 23enne italiano.

Vittoria numero 65 con sole 6 sconfitte. Sette finali vinte e una persa con due Slam conquistati (Australian Open e Us Open) a incorniciare un 2024 che non è ancora finito: c'è da giocare le Atp Finals di Torino e la Final 8 di Malaga in Coppa Davis.