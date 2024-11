Il numero uno al mondo vince contro il rivale russo in due set (6-1, 6-4) e torna in parità negli scontri diretti. Ora affronterà nel turno successivo il vincente della sfida tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e il ceco Tomas Machac

Continua la corsa verso il titolo del Masters1000 di Shanghai di Jannik Sinner. Il numero uno al mondo ha battuto in un due set (6-1, 6-4) il rivale storico, il russo Daniil Medvedev in un'ora e 22 muniti. È la vittoria numero 63 per Sinner, che con questo successo raggiunge il russo negli scontri diretti: 7-7. In questo 2024 Medvedev aveva avuto la meglio ai quarti di finale Wimbledon in cinque set (7-6, 4-6, 6-7, 6-2, 3-6), mentre il tennista italiano aveva ottenuto il successo nei quarti agli Us Open in quattro set (6-2 1-6 6-1 6-4).

La partita

Primo set senza storia con Jannik Sinner che è partito subito forte conquistando i break nel secondo e sesto game e chiudendo in soli 26 minuti: 6-1. Nel secondo il russo prova a restare nel match con la partita che avanti on serve fino al 2-2. Nel quinto game il numero uno al mondo conquista il break e vola sul 3-2. Un break consolidato nel sesto gioco con la partita che ora si giocherà sul servizio del tennista azzurro. Medvedev prova a restare in scia, ma nulla può contro Sinner che chiude il secondo set (6-4) in 57 minuti.