A Torino il numero uno al mondo evita nei round robin lo scontro con Alcaraz ma se la vedrà contro il tennista russo, l’americano e l’autraliano per un posto in semifinale. Nel doppio Bolelli/Vavassori sfideranno Arevalo/Pavič, Bopanna/Ebden e Krawietz/Puetz

Jannik Sinner evita Carlos Alcaraz nei round robin delle Atp Finals di Torino, in programma a Torino dal 10 al 17 novembre. La sorte ha deciso di evitare l’ennesimo scontro tra i vincitori degli Slam del 2024 nei gironi, con il numero uno al mondo Jannik Sinner (1) che affronterà, nel primo gruppo “Ilie Nastase”, il russo Daniil Medvedev (4), l’americano Taylor Fritz (5) e l’australiano Alex De Minaur (8).

Nel secondo gruppo "John Newcombe” lo spagnolo Carlos Alcaraz (3) sfiderà il tedesco Alexander Zverev (2), il norvegese Casper Ruud (6) e il russo Andrey Rublev (7), subentrato a Novak Djokovic dopo il ritiro del tennista serbo. Il Torneo dei Maestri che partirà domenica prevede tre partite per ogni girone. I primi due classificati di ogni gruppo si qualificano per le semifinali previste sabato 16 novembre, la finale invece è in programma domenica 17 alle 18. Tutte le partite del torneo si svolgeranno al meglio dei tre set.

Gruppo Ilie Nastase

Jannik Sinner (1), Daniil Medvedev, Taylor Fritz (5) e Alex De Minaur (8)

Gruppo John Newcombe

Alexander Zverev (2), Carlos Alcaraz (3), Caper Ruud (6) e Andrey Rublev (7)

Il sorteggio del doppio

Il duo italiano formato da Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono finiti nel gruppo Bob Bryan insieme ad Arevalo/Pavič, Bopanna/Ebden e Krawietz/Puetz. Nel gruppo Mike Bryan ci sono Granollers/Zeballos, Koolhof/Mektić, Purcell/Thompson i Heliovaara/Patten