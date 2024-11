Appurato, non con poche difficoltà, il quadro dirigenziale, la Reggina adesso non può smettere di correre. Gli amaranto restano attardati rispetto ai club di Serie B: quella della Stretto è l’unica società cadetta a non avere ancora ufficialmente un allenatore, una sede e una data per il ritiro.

Allenatore

Se fosse naufragata la permanenza di Massimo Taibi a Reggio, probabilmente Roberto Stellone sarebbe rimasto ad attendere gli amaranto invano. La conferma del Ds spalanca le porte alla conferma dell’allenatore romano. Trova riscontri positivi anche l’ipotesi legata alla tipologia di contratto: si va verso l’annuale con opzione o obbligo di rinnovo in caso di salvezza.

Ritiro

La Reggina non dovrebbe andar via dalla Calabria per la preparazione della stagione, specie per quello che riguarda la prima parte. Ci si potrebbe spostare verso nord da fine luglio in poi, in concomitanza con la gara di Coppa Italia a Genova contro la Samp. Già qualche giorno fa raccontavamo di qualche possibilità di svolgerlo quantomeno inizialmente al Sant’Agata: ipotesi non ideale ma ancora comunque non esclusa. Nei prossimi giorni la scelta definitiva.