Altra giornata importantissima per la Reggina e il futuro del club. Dopo l'ufficializzazione della nomina di Fabio De Lillo come nuovo amministratore unico della società di via delle Industrie, è atteso entro oggi il via libera della situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2022.

Doppia ragione

Un semaforo verde fondamentale, per due motivi: un esito positivo sarebbe di certo propedeutico alla produzione della domanda di iscrizione al campionato 2022-23. In secondo luogo, la definizione ufficiale della situazione patrimoniale sarà di certo un'agevolazione per la cessione del club, i cui tempi si fanno sempre più stringenti.