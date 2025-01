La coppia azzurra esce sconfitta dalla sfida contro il duo Andreeva-Shnaider (7-5, 7-5). Lascia lo Slam australiano anche Lucia Bronzetti, in coppia con Anhelina Kalinina

Si chiude al secondo turno l'Australian Open di Sara Errani e Jasmine Paolini battute da Mirra Andreeva e Diana Shnaider in due set (7-5, 7-5) nella replica della finale olimpica vinta dalle azzurre a Parigi.

Finisce anche il percorso in doppio di Lucia Bronzetti in coppia con Anhelina Kalinina. L'azzurra e l'ucraina sono state sconfitte in due set (6-0, 7-6) dalla brasiliana Beatriz Haddad Maia e dalla tedesca Laura Siegemund.