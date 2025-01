Il numero uno del ranking Atp soffre nel primo set contro il tennista statunitense ma chiude senza problemi in tre set (7-6, 6-2, 6-2). Per il bis a Melbourne domenica se la vedrà con il tedesco Alexander Zverev

Jannik Sinner si è qualificato per la finale degli Australian Open, battendo in tre set lo statunitense Ben Shelton. L'azzurro si è imposto sullo statunitense per 7-6, 6-2, 6-2. Ora il numero 1 al mondo affronterà il tedesco Alexander Zverev, per riuscire nel bis del titolo nello Slam vinto lo scorso anno.

Sinner: «Felicissimo di essere tornato in finale»

«Sono felicissimo di essere tornato in finale agli Australian Open. Ero entrato un po' teso, sono contento per come ho gestito le emozioni. Sono felicissimo di avere un'altra possibilità di lottare per il titolo. La stagione è lunga, cerchiamo di iniziarla alla grande». Lo ha detto Jannik Sinner dopo la vittoria in semifinale contro Ben Shelton a Melbourne