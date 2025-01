Il numero al mondo sconfigge per la decima volta (su dieci) il rivale australiano in tre set e conquista l’accesso al penultimo atto a Melbourne

Dieci su dieci. È questo il computo degli scontri diretti tra il numero uno al mondo Jannik Sinner e l’australiano Alex De Minaur. Il campione italiano è un “rullo compressore” nel secondo quarto di giornata: batte il tennista di casa in tre set (6-3, 6-2, 6-1) in un’ora e 50 minuti. Ora affronterà in semifinale lo statunitense Ben Shelton, che nella mattinata australiano ha battuto l'altro italiano Lorenzo Sonego.

Una partita senza storia con Sinner che ha reso tutto facile grazie alle alte percentuali al servizio. L’australiano non è mai riuscito a entrare in partita contro un Sinner che non ha mai rallentato e ha chiuso il match senza correre nessun rischio. Ora la sfida con Shelton per il passaggio in finale e poi cercare il bis a Melbourne!