Finisce ai quarti di finale il sogno di Lorenzo Sonego agli Australian Open. Il 29enne tennista italiano è stato battuto dallo statunitense Ben Shelton, testa numero 21, in quattro set (4-6, 5-7, 6-4, 6-7) dopo una battaglia di 3 ore e 50 minuti. L'americano aspetta ore il vincente della sfida tra Jannik Sinner e Alex De Minaur iniziata da qualche minuto.

La partita

L’italiano spreca tre palle break sul 3-3 nel primo set, con Shelton che accelera nel nono game e alla terza opportunità conquista il break decisivo con il set che si chiude sul 4-6. Combattuto anche il s econdo set con Sonego che subisce il break al settimo gioco. Quando tutto sembra deciso l’italiano trova il contro-break (5-5) per poi cedere anche il secondo parziale all’americano (5-7).

Nel terzo set l’azzurro trova le percentuali al servizio con la partita che va avanti on serve fino al 5-4, con Sonego che trova il break decisivo per colpa di un passaggio a vuoto di Shelton (6-4). Anche il quarto set è uno scontro senza esclusioni di colpi che si chiude al tie-break (6-7) con Shelton più cinico e meno falloso che conquista la semifinale agli Australian Open. Per Sonego la delusione della sconfitta ma la consapevolezza di aver ottenuto, comunque un grande risultato.