Il numero uno del mondo fatica per un'ora, concede un set dopo una serie di 29 vinti consecutivamente, ma conquista la qualificazione. Ora affronterà lo statunitense Marcos Giron

Jannik Sinner va sotto di un set, soffre ma alla fine batte Tristan Schoolkate conquistando il terzo turno agli Australian Open. Il campione in carica dello Slam australiano chiude in quattro set (4-6, 6-4, 6-1, 6-3) contro il tennista di casa e sfiderà nel prossimo turno il tennista statunitense Marcos Giron.

Il numero uno al mondo vede così interrompere la “sua” serie positiva di set vinti (29). Non succedeva dallo scorso ottobre nel terzo turno del Masters 1000 di Shanghai, contro Tomas Martin Etcheverry, in una partita poi vinta dal campione azzurro.

Sinner ha sofferto nella prima ora di partita con l’australiano che ha giocato all’”arma bianca” conquistando il primo parziale (4-6). Un “ceffone” in faccia per Sinner che ha ritrovato il bandolo della matassa e le percentuali dei suoi colpi. L’azzurro ha poi vinto il secondo (6-4), dominato il terzo (6-1) e “controllato” il quarto ( 6-3) conquistando l’accesso al terzo turno dove affronterà lo statunitense Marcos Giron, che ha sconfitto in cinque set (7-5, 3-6, 7-5, 3-6, 6-4) l’argentino Tomas Martin Etcheverry.