Duecento gli iscritti alla gara che si corre sul tracciato cittadino di Luzzi. Il Comune: «La presenza di pubblico non sarà consentita, come da disposizioni ministeriali contro la diffusione del Covid-19»

Con il “Trofeo Silvio Molinaro” 25esima Luzzi - Sambucina dal 20 al 22 agosto si completa la mini serie calabrese del Campionato Italiano Velocità Montagna che l’8 agosto ha portato a Morano la massima serie ACI Sport ed il Trofeo Italiano Velocità Montagna Sud ed ora la seconda gara in provincia di Cosenza. I numeri hanno immediatamente dato ragione agli organizzatori della Tebe Racing raggiungendo quota 200 iscritti.

Il ritorno della Luzzi - Sambucina, dopo l’anno di stop forzato per le continue emergenze legate alla pandemia, è stato salutato con entusiasmo dal Comune di Luzzi e sal sindaco Umberto Federico, che nella giornata di oggi ha però diffuso una nota nella quale si vieta sostanzialmente agli appassionati di assistere alla corsa.

Il comunicato del Comune di Luzzi

«Si comunica alla cittadinanza e a tutti gli appassionati di questa disciplina sportiva che la cronoscalata Luzzi - Sambucina, in programma questo fine settimana, si svolgerà rigorosamente a "porte chiuse", pertanto la presenza di pubblico non sarà consentita, come da disposizioni ministeriali contro la diffusione del Covid 19. Tutte le zone riservate agli spettatori sono, dunque, soppresse per divieto di acceso al pubblico».

La nota continua: «Si fa presente, altresì, il divieto di vendita di alimenti e bevande lungo tutto il percorso, dal passaggio della staffetta al termine della manifestazione. I venditori ambulanti di alimenti, preventivamente autorizzati, non potranno dunque sostare all'interno di tutto il percorso».

«Ai nostri concittadini e agli appassionati - si legge in conclusione - ricordiamo che Domenica 22 sarà possibile seguire gara 2 della Cronoscalata Luzzi Sambucina, valida per il Campionato Italiano Velocità Montagna, sulla pagina facebook di ACI Sport TV anche sul canale 228 di Sky. Un grazie agli organizzatori, alle Forze dell'ordine, ai volontari e a tutta la cittadinanza, con la speranza che già dal prossimo anno il pubblico possa tornare ad essere protagonista di questa importante vetrina della nostra città».