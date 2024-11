Ai nastri di partenza della nona edizione anche Claudio Gullo. Alla competizione aderiranno piloti da tutta Italia

Un po’ di Calabria a Sperlonga. Tutto proto per la nona edizione del rally tra i più importanti di Italia. In programma il 16 e il 17 dicembre, vedrà per la prima volta quest’anno ai nastri di partenza anche il pilota calabrese Claudio Gullo. Dunque una grande opportunità per tutto il team. Una due giorni intensa che vedrà Gullo mettersi alla prova insieme a piloti provenienti da tutta Italia. Comunque un’esperienza in una di quelle che non è ancora una specialità del pilota ma che presto potrebbe diventarla.