Un buon punto quello portato a casa dal Catanzaro che ha pareggiato 2 a 2 in trasferta contro il Bari. Una partita piena di emozioni, valida per il sesto turno di Serie B, dove i giallorossi hanno espresso un buon calcio. Al momentaneo vantaggio dei padroni di casa siglato da Koutsoupias al 28’, risponde dopo due minuti Sounas. Poi nell’unico minuto di recupero concesso dall’arbitro nel primo tempo i giallorossi fanno 2 a 1 con Verna. Nella ripresa però il greco della squadra pugliese sigla la doppietta personale e riporta il match in equilibrio. Da segnalare l’espulsione di Miranda tra le fila giallorosse.

Primo Tempo

Calcio d'inizio: battono i padroni di casa.

5’ - Le due squadre si studiano, al momento non si contano azioni pericolose.

13’ - Primo squillo dei padroni di casa con Koutsoupias che si accentra dalla destra e dai pressi del limite conclude. Il tiro e basso e lento e scivola lentamente sul fondo.

15' - Il Catanzaro risponde con Vandeutte che recupera palla sulla trequarti e da posizione leggermente defilata sulla sinistra colpisce. Ma la conclusione è troppo larga.

28' - Gol del Bari. Sibilli si accentra dalla sinistra e conclude dal limite. Fulignati para ma non riesce a trattenere sulla palla si fionda Koutsoupias che segna la rete del'1 a 0.

30' - Gol del Catanzaro. Pareggio lampo con Sounas che a seguito di un'azione corale dei giallorossi svetta e di testa e gonfia la rete su una palla messa in mezzo dalla sinistra di Vandeputte.

35' - Ora il Catanzaro ci crede. Donnarumma salta un difensore biancorosso con un smbreso e dai pressi del lato corto dell'area di rigore, sulla destra, conclde al volo, ma la palla finisce in curva.

40' - Koutsoupias è il giocatore più pericoloso dei padroni di casa. Il greco fa il diavolo a quattro sulla sinistra, entra in area, salta Scognamillo e conclude basso verso il primo palo, ma la palla impatta sulla parte esterna della rete.

45' - Un minuto di recupero.

45' + 1 - Gol del Catanzaro. Sounas recupera palla a centrocampo, si fa tutta la fascia destra e nei pressi del lato corto dell'area di rigore trova Katseris in area che di prima intenzione mette una palla bassa verso il secondo palo dove si trova Verna che, lasciato solo dalla difesa, deve solo spingere il pallone oltre la linea di porta.

Secondo tempo

46' - Squadre in campo. Cambio per il Bari: Morachioli al posto di Edjouma.

47' - I padroni di casa non ci stanno e sfiorano il pareggio: traversa di Sibilli su una conculsione forte da dentro l'area.

55' - Ammonito Veroli per il Catanzaro.

57' - Cambio per il Catanzaro: dentro Stoppa, fuori Donnarumma.

57' - Gol del Bari. Frabotta crossa dalla sinitra, Koutsoupias colpisce di testa ma fulignati para. Sulla ribattuta però, sempre il greco, trova il tapin vincente che vale la doppietta personale.

62' - Il Catanzaro risponde con Biasci che dopo una sontuosa progressione palla al piede sulla destra, entra in area e conclude ma Brenno blocca in due tempi.

66' - Doppio cambio per il Bari: fuori Koutsoupias, dentro Pucino; fuori Sibilli, dentro Diaw.

68' - Doppio cambio per il Catanzaro: fuori Pompetti, dentro Ghion; fuori Sounas, dentro Brignola.

71' - Catanzaro pericoloso con Vandeputte che servito da Brignola, da posizione defilata, colpisce verso la porta, ma Brenno respinge.

73' - Vandeputte impegna nuovamente brenno che deve intervenire in due tempi sulla conclusione dalla trequarti del belga giallorosso.

76' - Doppio cambio per il Catanzaro: fuori Katseris, dentro Miranda; fuori Biasci dentro Iemmello.

82' - Miranda ferma un'azione in contropiede del Bari. Secondo giallo in pochi minuti per il difensore del Catanzaro che è costetto a lasciare il campo.

90' - Cinque minuti di recupero.

95' - Il Bari prova in tutti i modi a trovare il gol della vittoria durante il forcing finale ma non riesce a essere efficace. Bari-Catanzaro termina 2 a 2.

Il tabellino

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Katseris (Miranda 76'), Scognamiglio, Brighenti, Veroli; Sounas (Brignola 68'), Pompetti (Ghion 68'), Verna, Vandeputte; Biasci (Iemmello 76'), Donarumma (Stoppa 57'). Allenatore: Vincenzo Vivarini.

A disposizione: Sala; Borrelli; Krastev; D’Andrea; Iemmello; Brignola; Ghion; Stoppa; Pontisso; Miranda; Ambrosino.

BARI (4-3-2-1): Brenno, Dorval, Di Cesare, Vicari, Frabotta, Koutsoupias (Pucino 66'), Maiello, Acampora, Sibilli (Diaw 66'), Edjouma (46' Morachioli), Nasti. All.: Mignani.

A disposizione: Farroni; Maita; Benali; Bellomo;Achik; Diaw; Zuzek; Pucino; Akpa-Chukwu; Ricci; Aramu; Morachioli.

Arbitro: Sig. Maurizio Mariani (Aprilia).

Assistenti: Sig. Mauro Vivenzi (Brescia) Sig. Marco Scatrigli (Arezzo); Quarto uomo: Sig. Giuseppe Vingo (Pisa).

Var: Sig. Daniele Paterna (Teramo); Ass. Var: Sig. Salvatore Longo (Paola).

Ammoniti: Veroli (C).

Espulsi: Vivarini (C - dalla panchina), Miranda (C- doppio giallo).