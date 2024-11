L’allenatore rossoblù è intervenuto in sala stampa dopo il match che i lupi hanno pareggiato al San Nicola: «Penso che il risultato sia giusto»

Dopo il punto conquistato dal Cosenza al “San Nicola” di Bari contro i biancorossi, Massimiliano Alvini è soddisfatto. Il pareggio permette ai rossoblù di salire a quota 5 in classifica. Queste le parole dell’allenatore rossoblù.

«Penso che il risultato sia giusto. Va dato merito alla squadra di esser rimasta in partita, perché nonostante la superiorità numerica non era semplice», ha commentato l’allenatore rossoblù.

«Contento di aver conquistato un punto contro una squadra forte. La partita che volevamo fare era questa. Oggi secondo me contro questo Bari abbiamo fatto una prestazione straordinaria da un punto di vista dell’equilibrio tattico. Non è stata una bella partita, è stata una gara sporca ma volevamo questo e per questo mi complimento con la squadra».

«Sono soddisfatto - ha continuato l’allenatore -, non abbiamo dato mai campo al Bari e siamo stati sempre presenti. Era una partita difficile perché il Bari è una squadra difficile da leggere. Siamo stai bravi in fase di pressione a bloccare tutte le loro linee di passaggio».