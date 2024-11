Neroarancio battuti solo nei minuti finali. Nota lieta: il rientro di Rush

REGGIO CALABRIA - La Viola mastica amaro dopo il ko di Treviglio maturato al termine di un testa a testa che ha visto i neroarancio soccombere solo nei minuti finali.



Ma il team dello Stretto guarda avanti con fiducia anche alla luce delle due note liete che hanno caratterizzato l'ultima settimana. L'arrivo del giovane Marco Spissu che offre maggiori soluzioni in fase di rotazione a coach Gianni Benedetto e, soprattutto, il rientro dopo il lungo infortunio di Erik Rush, ovvero di uno dei migliori giocatori dell'intero campionato Silver.



L'americano contro Treviglio ha disputato quasi trenta minuti di gara ma è apparso ancora non al meglio della condizione ma da qui in avanti, scommette la Viola, la sua forma potrà solo migliorare. Di questo si è detto convinto anche Benedetto nel post partita di Treviglio in cui ha anche ribadito la grande importanza adesso del fattore calendario con due gare interne consecutive che molto potranno dire su ciò che sarà il finale di stagione della Vola. Al riguardo a suonare la carica è il presidente del club, Giusva Branca, che senza troppi giri di parole chiama a raccolta il popolo neroarancio per sostenere un cammino a tratti esaltante ma che adesso deve essere ripreso. Da qui una vera e propria sfida lanciata ai tifosi reggini: “mi rivolgo a ciascuno di voi - sentenzia Branca - vediamo se siete capaci di stupirmi ancora”.