Dopo una salvezza ottenuta in Serie B interregionale c’è bisogno forse di alzare l’asticella. Lo sta facendo capire la Bim Bum Rende negli ultimi giorni, aumentando i giri del suo motore in fase di mercato. Se in generale si va un po’ a rilento nell’acquisizione dei talenti nel torneo, Rende sembra essere al momento un felice caso a parte, il gruppo ha ben chiare le idee su quale sarà il miglior quintetto base da mandare in campo al Pala Quattromiglia.

C’è l’imbarazzo della scelta, considerando intanto la gioventù di Tarozzi e Dovera, nonché la classe e i colpi di qualità degli altri due acquisti recentemente presentati dalla società. Intanto, si parte dal centro Loius Michel Petuendju Yeyap, camerunense classe 2003 con 204 cm a far da supporto. Arrivato in Italia nel 2020, lo scorso anno col Messina in 38 gare ha fatto registrare 304 punti (8,8 media a gara) e ben 259 rimbalzi (81 offensivi e 178 difensivi). Con l'arrivo di Yeyap, come sottolinea la società biancorossa «si rafforza la presenza sotto le plance. Il giocatore dotato di grande atletismo ed energia si farà sentire nel pitturato sia in fase difensiva che offensiva».

Un altro colpo invece è a tinte decisamente tricolori, un uomo di esperienza e forza tecnica per la categoria da non sottovalutare. Dario Boccasavia, classe 1998, gioca da ala e ha iniziato il suo percorso da Cremona per poi giocare in altri club lombardi e poi scendere in Sicilia, disputando l’ultimo torneo con il Castanea.

Il suo ruolino è stato di 347 punti in 32 gare con 11 punti di media a partita: «Sono molto contento di essere entrato a far parte di questo progetto, quando è arrivata la proposta non ho esitato ad accettare. Sono carico per questa nuova stagione, cercherò di trasmettere la mia professionalità ai miei nuovi compagni di squadra, che non vedo l’ora di conoscere, assieme a tutto lo staff e, molto importante da sottolineare, dobbiamo far divertire il pubblico che verrà a sostenerci».